Antena 3 responde irónicamente a un espectador: "Prometemos que el cine de sobremesa no se verá afectado"

Hace unas semanas, Peli de Tarde, la cuenta de Twitter centrada en las típicas películas de sobremesa de Antena 3, los largometrajes que suelen ser de origen europeo y tener temáticas como crímenes, desengaños amorosos, secuestros o extraños apocalipsis, declaró la guerra a la cadena por la decisión de apostar por la actualidad con Antena Abierta, un nuevo programa que se estrena este domingo con Angie Rigueiro y Ángel Carreira.

De este modo, el tercer filme de la tarde queda eliminado, pero Antena 3 aún continúa emitiendo otros dos. Puede parecer un cambio poco significativo, pero el tuitero que lleva la cuenta se ha visto afectado enormemente, por lo que alzó la voz para quejarse.

Este domingo, volvió a quejarse, aunque por algo bien distinto: la emisión de una de sus películas en horario matinal, algo que le llamó poderosamente la atención.

"Amig@s, hoy me he planteado abandonar Twitter. @antena3com ha emitido una película navideña a las 8:20 de la mañana, incumpliendo todos los TICS (Tratados Internacionales del Cine de Sobremesa) habidos y por haber y poniendo en entredicho el sentido de mi cuenta. Estoy desolado", escribió, con gran dosis de ironía, la cuenta.

Querido amigo:

Aunque hayamos emitido una película de sobremesa a esas horas para satisfacer las necesidades de nuestros espectadores más madrugadores, prometemos que el Cine de Sobremesa no se verá afectado por dicha decisión. Esperamos que este mensaje os tranquilice a todos 🧡 https://t.co/uxEZSjiy1Y — antena 3 (@antena3com) November 28, 2021

Lo que no se esperaba era que la propia cadena respondería, y en el mismo tono, algo que ha fascinado a la comunidad tuitera. "Querido amigo: aunque hayamos emitido una película de sobremesa a esas horas para satisfacer las necesidades de nuestros espectadores más madrugadores, prometemos que el Cine de Sobremesa no se verá afectado por dicha decisión. Esperamos que este mensaje os tranquilice a todos".

La publicación de Antena 3 va camino de los 2.000 'me gusta' y, a su vez, obtuvo también respuesta por parte de la cuenta temática. "¡Muchas gracias! Es lo que necesitaba oír 🙏 Por la intranquilidad que me provocó esa emisión matutina, hoy no logré conciliar el sueño en la siesta. Ahora dormiré del tirón 🙏".