El Ayuntamiento cortará hoy martes la copa de tres chopos afectados por castores para evitar daños a las personas

La actuación de corta es la mínima en el arbolado, de forma que ante el vuelco del mismo no genere accidentes a los viandantes y se permita que los pies dañados sirvan para los castores y que no se desplacen a otros árboles sanos o no afectados. Así, se dejará la base para que continúen los castores con su labor, pero sin que haya afección para las personas cuando caigan esos troncos.

Estos tres árboles están ubicados en la margen izquierda del río, a la altura de la pasarela peatonal, en la zona de dominio público hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), entidad que ha dado su autorización para proceder a esta actuación.

Según los técnicos municipales de Medio Ambiente, esta intervención ha sido adoptada por seguridad, ya que los castores se han comido el pie de esos chopos y comprometido su estabilidad, lo que, ante cualquier episodio de viento, podría causar su vuelco con el consiguiente peligro para la ciudadanía.

El castor es una especie protegida y autóctona de España. Antes de su reaparición en nuestro país en el año 2003, se trataba de una especie de la fauna autóctona extinta en libertad. El castor europeo (Castor fiber) habitó la Península Ibérica ininterrumpidamente desde hace más de un millón de años hasta la época moderna. Este animal fue exterminado de España en el siglo XIX, como recogen los dictámenes oficiales del Comité Científico de Flora y Fauna Silvestres del Ministerio de Transición Ecológica.