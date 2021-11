Muere el popular 'youtuber' noruego Tor Eckhoff al caer a un lago congelado cuando grababa uno de sus vídeos

El youtuber Tor Eckhoff, de 57 años, conocido como 'Apetor’ por su seudónimo en redes, falleció el pasado viernes tras un accidente ocurrido en la presa de Jakobs, en las afueras de Kongsberg, Noruega, su país natal.

Al parecer, y según cuentan los testigos a medios locales, el hombre, que estaba solo, cayó al lago congelado mientras grababa un vídeo para su canal.

Según un testigo presencial, fue él quien escuchó los gritos del youtuber y avisó a los servicios de emergencia. Los rescatistas lograron sacarlo del agua aún con vida. Así, lo sacaron del agua para trasladarlo al hospital, donde finalmente falleció.

Eckhoff, que sumaba más de un millón de suscriptores en su canal de Youtube y en Instagram tenía más de 67.000 seguidores, solía publicar contenido extremo, patinando sobre hielo o nadando en agua helada.

Unos días antes de fallecer, publicó su último vídeo, que se titulaba I am Not Dead, I am 57 Today (No estoy muerto, cumplo 57 años).