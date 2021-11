María: "No he comido nada para venir a 'First dates', solo he bebido agua de coco y mi propia orina"

Los comensales de First dates no dejan de sorprender a Carlos Sobera, al equipo de programa de Cuatro ni a los espectadores. La encargada de hacerlo este lunes fue María, que no dejó a nadie indiferente con sus comentarios.

Nada más llegar al restaurante, el presentador destacó la forma física de la valenciana: "¿Te cuidarás mucho?", le preguntó. María respondió que "ayuno, además fui vegana, crudivegana y luego liquidariana, estuve dos años sin comer nada sólido".

Explicó que "para venir a First dates no he comido nada, solo he bebido agua de coco y mi propia orina. Es orinoterapia, se llama looping". Y añadió que "mi familia cree que soy muy rarita".

"Hay tres cosas que consideramos normales y son enfermedades: El sexo, la regla y dormir. El primero se nos acumula en el estómago y se congestiona. Los parásitos son capaces de dominar tu voluntad, y cuando estás muerto, salir", afirmó.

"Al ayunar dos años a líquidos se me fue el deseo sexual y la regla, que es una enfermedad, lo siento. El tercer error o enfermedad es dormir, duermo muy poquito", aseguró María.

También destacó que "por no comer no es que no tenga energía, tengo exceso y me cuesta encontrar amigos que me sigan el ritmo. He optado salir por Erasmus, estudiantes o nómadas digitales. Gente joven que baile en las discotecas por la noche porque me encanta hacerlo".

Su cita fue Rafael, una persona peculiar, pero no tanto como su pareja de la noche: "Soy un poco notas por la manera de vestir que tengo: Llevo sombrero, los pantalones rotos, zapatos de colores...", comentó.

Rafael, Sobera y María, en ‘First dates’. MEDIASET

Mientras el valenciano eligió su menú de la carta, María señaló que "solo voy a tomar agua de coco e infusiones en la cena". Rafael admitió sobre su cita que "como persona la veo más extraña que interesante".

El punto culminante de la velada fue cuando la valenciana comentó a untarse la comida de Rafael por el brazo para explicarle que los parásitos se acumulan en nuestro interior y nos dominan hasta la muerte.

María: "Si tienes una enfermedad... ¿Qué tienes que hacer?" 🤔



La respuesta de María se limita a una sola palabra... 💩😱 #FirstDates29N @firstdates_tv pic.twitter.com/ue549hVWbu — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) November 29, 2021

Al final, María reconoció que "ninguno de los dos queremos una segunda cita porque él quiere sexo y yo no puedo dárselo, pero tenemos mucha química amistosa y sabemos que nos volveremos a ver".