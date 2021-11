Pilar Rubio presume de musculatura en 'El hormiguero' y sorprende a Pablo Motos: "¡Estás cuadradísima!"

Pilar Rubio volvió este lunes a El hormiguero para comentar las últimas tendencias de la moda, pero cuando Pablo Motos le preguntó qué tal le iba por París, la colaboradora le contestó: "Que hoy vengo de Marte", refiriéndose a su dorado atuendo, a lo que el presentador contestó: "Pareces un Ferrero Rocher...".

"Luego hablaremos de la moda, pero antes quiero hablar de tu libro", le dijo el valenciano a la madrileña. "¡He parido otra vez!", exclamó Rubio mientras le acercaban un ejemplar para presentarlo.

Motos le explicó a Aitana, la invitada del día, que "Pilar siempre va a saco y era: U otro hijo o un libro, y todos le elegimos la segunda opción". La colaboradora añadió: "Me dijeron que me entretuviera con el libro –titulado Mi método para llevar una vida saludable- y no hiciera otra cosa".

La madrileña explicó que "es el método que yo sigo, que no solo es hacer ejercicio, también es comer bien, descansar, una buena salud mental... porque todo va muy unido".

Para demostrar su buen estado de forma, la colaboradora decidió enseñar músculo, sorprendiendo al valenciano, que exclamó: "¡Estás cuadradísima! Más fuerte que el vinagre".

Pilar Rubio, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

La cantante, por su parte, al ver los brazos de la colaboradora señaló: "Me da vergüenza ponerme a su lado". Motos le pidió a Rubio que volviera a "hacer bola" para mostrarlo a cámara: "Lo hago solo porque pareces Rafa Nadal".

"¿Lo dices porque estoy descompensada?", le preguntó la madrileña. "No, no, lo digo porque estás estupenda", se defendió el presentador, que añadió que en el libro también explicaba "cómo ir al váter".

"Eso se llama higiene postural y os enseñaré cómo ir al baño", señaló la colaboradora mientras pedía que le trajeran un banco fisiológico que suele usar y, con él, explicar la postura correcta en el inodoro.

hormiguero, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Rubio comentó que "nos sentamos siempre mal porque el baño no está pensado de una manera fisiológica para que vaya bien nuestra evacuación. Con un banco subes los pies para tener las rodillas a una altura mayor que las caderas, haremos que el tránsito intestinal vaya mejor y evitaremos el estreñimiento".

Y explicó el motivo de usar el banco: "Es para imitar la colocación de cuclillas, que es la posición fisiológicamente más correcta, pero con esto se puede solucionar. El regalo para estas navidades es mi libro y el banquito para evacuar bien".