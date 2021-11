Retiran un juguete infantil porque 'canta' sobre la cocaína y el suicidio

La multinacional Walmart se ha visto obligada a retirar un juguete con forma de cactus que canta canciones sobre la cocaína y el suicidio. La polémica que ha envuelto el juguete ha obligado a la empresa a dejar de venderlo. Es un peluche de tamaño medio que canta en inglés, polaco y español y que cuesta en torno a unos 30 euros.

"Esto no es lo que le pedí a mi nieta", dijo la mujer que denunció el contenido de las canciones después de comprar el cactus. Dijo además que en un primer momento pensó que se trataba "de una broma" y que las canciones son "muy deprimentes".

La mujer no quería que el juguete se siguiera vendiendo "en Navidad" y que a la gente "le suceda lo mismo". La empresa ha tratado de defenderse diciendo que no tienen responsabilidad sobre las ventas. La denunciante, en cambio, insistió: "No quiero que nadie piense que es un gran juguete".