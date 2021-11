Los mensajes de Amador Mohedano a Rosa Benito

No están juntos ni parece que, después de ocho años de distancia, vaya a haber una reconciliación entre Rosa Benito y Amador Mohedano. Aunque no siempre reina la paz entre ellos, últimamente han conseguido cierta estabilidad y que sus comunicaciones, breves e inconstantes, se produzcan sin alteraciones ni reproches. Algo parecido a una entente cordiale, propiciada por sus hijos, que satisface a todos. No siempre fue así.

A pesar de que los maldicientes la han acusado de haber puesto en venta todas las parcelas de su vida, lo cierto es que Rosa no lo ha contado todo. Calla o silencia algunos de los episodios o situaciones más incómodas que vivió junto a su ex. La separación, traumática y televisada, fue mucho peor de lo que algunos imaginan.

Rosa recibió mensajes de texto de Amador muy desafortunados y coléricos en los que, además de fuertes improperios, le recordaba que cualquier logro había sido gracias a él. Benito fue muy generosa al no ventilar el contenido de las misivas telefónicas. Pasado, pisado.