Tudanca afea a Mañueco pedir una financiación que prime la despoblación un día y rendir pleitesía a Ayuso otro

"No puede estar en misa y repicando. O estás en la batalla organizativa del PP o estás defendiendo los intereses de Castilla y León", ha resumido el líder de los socialistas tras la primera reunión de la Ejecutiva del PSCyL que se ha celebrado esta tarde en Valladolid.

Tudanca ha insistido en que no puede defender en la cumbre de Santiago un modelo y luego se reúna con Ayuso "y diga lo contrario". "No se puede es incompatible. A mí me parece muy bien el acuerdo para defender una financiación más justa para mejorar los servicios de la España despoblada y, por eso, comparto la declaración de la cumbre de Santiago, pero no puedo aceptar que Mañueco al día siguiente por interés orgánico y las batallas del PP se vaya a rendir pleitesía a la señora Ayuso. Tiene que decidir si está en la batalla orgánica del PP o defendiendo los intereses de Castilla y León", ha espetado.

En este sentido, se ha mostrado irónico con la crítica que ambos dirigentes del PP han hecho del reparto de fondos europeos. "Es mentira porque la Castilla y León ha recibido más fondos que nunca del Gobierno de España y porque entre los criterios se ha establecido que el 55 por ciento de esos fondos los gestionen las Autonomías", ha ahondado.

Al hilo de este argumento, Tudanca ha recordado que Castilla y León no puede defender un reparto con la Comunidad de Madrid, porque ésta quiere que se haga "mayoritariamente" con criterios de población y eso, ha insistido, "perjudica a los intereses de Castilla y León".

Además, el socialista ha alertado sobre las señales de "incapacidad" emitidas por la Junta en la gestión de este tipo de recursos. Así, ha recordado que además el gasto Covid hasta septiembre en la Comunidad asciende a 244 millones y el Gobierno ya ha ingresado 741 millones. "Hay un superhábit de 442 millones. No han sido capaces de gastar un tercio de esos fondos", ha explicado.

Algo que están demostrando con los fondos extraordinarios para ayudar a los autónomos de Castilla y León después de que hoy se haya sabido que 180 millones "han quedado desiertos". "No han sido capaces de gestionarlo y que llegue a quien más lo necesita. Y Lo que es peor incumpliendo un acuerdo parlamentario y una propuesta del PSCyL no han puesto en marcha un fondo extraordinario de 163 millones. No ponen un duro y no son capaces de gestionar lo que les llega", ha apostillado.

Tudanca, durante su intervención, también ha hecho referencia a dos proposiciones que anunció ayer en la clausura del congreso regional del PSCyL y que tiene que ver con una fiscalidad "favorable" hacia el medio rural para "luchar contra la despoblación" y la descentralización autonómica para evitar mayores desequilibrios.

El líder socialista no ha querido ofrecer muchos detalles sobre las líneas en las que el partido está trabajando, si bien ha apuntado que buscarán "consenso" en el tema de la descentralización al entender que es un asunto "complejo" en el que, ha apuntado, hay que ser "valiente". "Lo que está claro es que el modelo actual no es un modelo de éxito porque no evita la pérdida de población y agrava los desequilibrios territoriales", ha apuntado.

En cuanto a la fiscalidad diferida ha asegurado que lo está encaminando en forma de "enmiendas" al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad y que se debatirán en el pleno. "En ese momento todos se podrán retratar", ha avisado Tudanca para insistir en que el PP está utilizando los instrumentos fiscales que Castilla y León tiene para "hacer regalos a los más ricos" y no para fijar población y favorecer la llegada de empresas y servicios en el medio rural.

CAMBIO EN LA DIRECCIÓN DEL GRUPO

Por último, Tudanca ha avanzado el primer acuerdo de la Ejecutiva que ha sido nombrar la nueva dirección del Grupo Parlamentario Socialista. En este sentido, y tras la designación de Virginia Barcones como delegada del Gobierno, la viceportavoz será Patricia Gómez; el nuevo secretario general es Ángel Hernández y de portavoces adjuntos seguirán Nuria Rubio, José Luis Vázquez, Diego Moreno, Consolación Pablos y se incorpora Alicia Palomo, procuradora por la provincia de Segovia.