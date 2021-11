El comité de empresa laboral de la Delegación de Educación se concentra por la no cobertura de vacantes

En este sentido, y según ha informado el citado comité en una nota, ello es una muestra más de la "situación de deterioro del empleo público de calidad que sufre desde hace años la plantilla del personal laboral", y en este caso, además, "la no cobertura de las plazas vacantes está provocando graves problemas en los centros educativos de la provincia, como son la sobrecarga física y psicológica de trabajo, el aumento de las bajas por accidentes laborales y las tensiones entre el personal de los centros y los equipos directivos".

A juicio del comité, "está claro que si no fuese por la exquisita profesionalidad y dedicación del personal laboral que trabaja en los centros, el sistema educativo de la provincia haría aguas por muchos sitios", y además "el problema de las sustituciones no es menor", puesto que "está provocando situaciones insostenibles en los centros, con un personal que no puede más con una sobre explotación llevada al extremo y viendo como se menosprecia su trabajo".

Ello se evidencia cuando se ve que "no importa el tiempo que se tarda en sustituir a un compañero", con lo que "parece que el trabajo del personal laboral no es importante", aunque éste se dedique a "la limpieza de los centros, su vigilancia y su mantenimiento", y por lo visto, según ha ironizado el comité, "tampoco es importante la atención a los más pequeños, a los alumnos con necesidades educativas especiales, ni la elaboración de su comida que, en muchos casos, es la única de calidad que se les puede proporcionar en el día".

En definitiva para el comité "está claro que para la Administración General de la Junta de Andalucía no somos importantes", y por eso se han concentrado este lunes, "para exigir que se ponga ya en funcionamiento la Bolsa Única Común", pues "no podemos esperar más para su puesta en marcha, después de casi dos años", sobre todo cuando "esta bolsa ayudaría considerablemente a solucionar" los mencionados problemas.

MONITORES ESCOLARES

Por otro lado y también este lunes, responsables del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba se han concentrado a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba para exigir a la Consejería de Educación "que cumpla su compromiso de contratar a jornada completa a las monitoras escolares que están a tiempo parcial".

A este respecto, desde CCOO se ha recordado en una nota que "la figura del monitor escolar de los colegios públicos es multidisciplinar", pues "aunque apoya fundamentalmente en las tareas burocráticas de equipos directivos y profesorado, también tiene competencias en las bibliotecas escolares, actividades extralectivas, transporte escolar y comedores escolares".

En la provincia de Córdoba existen, según ha precisado el sindicato, "218 colegios de Infantil y Primaria, de los cuales 112 centros comparten monitora o monitor con una atención que queda mermada a diez o 15 horas a la semana", y "las 72 monitoras a jornada parcial lo son también temporales indefinidas no fijas o laborales temporales".