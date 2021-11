El exnovio de Ivonne Reyes da la razón a Pepe Navarro: "Ella ya sabía que él no era el padre"

El enfrentamiento entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro por saber si este es el padre de su hijo Alejandro o no sigue dando titulares. El pasado Sábado Deluxe, el famoso presentador quiso conceder una entrevista, la primera en más de una década, para aportar pruebas que sacaran a todo el mundo de dudas. Pero, al final, no es el único que ha querido hablar, y Sálvame ha conseguido contactar con una de las exparejas de Ivonne.

Chema, que es el nombre del que fuera novio de la popular actriz y presentadora, ha sido preguntado por el programa sobre las declaraciones de Pepe Navarro en Sábado Deluxe y ha salido en su defensa. "Hay un señor que es Pepe Navarro que no lo está pasando bien. No que es justo lo que le está ocurriendo. Las cosas no son como Ivonne las está pintando".

Sobre la supuesta paternidad de Pepe Navarro, Chema ha confesado que él llegó a pensar que era el padre verdadero de Alejandro. "Yo pensaba que Alejandro era hijo mío. Ahora ya sé que no. Pero Pepe tampoco lo es. Ivonne sabe que no es. Ella sabía que no era de Pepe. ¡Si yo estaba con ella cuando se quedó embarazada! Nunca he querido hablar sobre esto. Me ofrecieron mucho dinero y nunca hice nada".

Para terminar con sus confesiones, ha lanzado un mensaje tanto a Ivonne Reyes como a Alejandro. "Tarde o temprano, Alejandro va a querer asegurarse de quién es su verdadero padre. Pero Ivonne es una mujer que no está bien. Al final, por su culpa, el que más está sufriendo es el hijo".