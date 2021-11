Anna Pacheco repassa la influència musical que acompanya a la seua novel·la 'Listas, guapas, limpias' al Palau

L'autora barcelonina pujarà a l'escenari de l'Almudín, per a exposar la influència musical en la seua primera i exitosa novel·la, acompanyada per la periodista valenciana Patricia Moreno Barberá. La xarrada serà presentada i moderada pel periodista, escriptor i director del cicle, Rafa Cervera.

D'aquesta manera, el públic assistent podrà observar com a "Listas, guapas, limpias" parla de diferències de classe social i d'eixos mons femenins, o, dit d'una altra manera, té com protagonista una dona de classe humil que busca obrir-se pas en un món elitista.

Pacheco és periodista i guionista, experta en temes socials, feminismes i cultura popular amb perspectiva de classe i gènere. Va ser redactora en Playground i VICE. Actualment treballa com freelance per a Carne Cruda, El País, Tv3 o Radio Primavera Sound i cursa un màster en Antropologia Social a la Universitat de Barcelona.

Amb ella estarà la també periodista valenciana Patricia Moreno Barberá, especialitzada en moda i cultura, estratègia de comunicació i redacció publicitària amb experiència en docència des de 2018. Ha impartit xarrades i participat o moderat taules redones en universitats i centres culturals de diferents punts d'Espanya des de 2011.

Ha col·laborat amb Telva i actualment escriu per a Vogue, capçalera en la qual va formar part del departament de noves converses de la redacció digital, que recomanaven a l'equip sobre com tractar temes com el feminisme, la sostenibilitat i la diversitat. Actualment també col·labora en el gabinet de premsa i patrocinis de Truenorayo Fest.

L'última cita d'aquest cicle serà el pròxim 23 de desembre amb l'escriptora Elisa Ferrer, qui parlarà amb la periodista Lidia Carode les influències i musicals en la seua primera novel·la, "Tiempo de avispas", Premi de la Crítica Literària Valenciana 2020.