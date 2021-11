El grupo del PP en el Ayuntamiento denuncia la "crítica" situación del pabellón de Las Fuentezuelas

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado este lunes la situación "crítica" en la que se encuentra el pabellón de Las Fuentezuelas, donde "con la lluvia se han tenido que cerrar a cal y canto, por ejemplo, los vestuarios que están junto con las pistas".

"Ya son casi tres años de mandato y el concejal Carlos Alberca ha demostrado fehacientemente que no está llegando a todas las necesidades que tiene un área como es Deportes y algo tan esencial como es el mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas, las cuales están completamente abandonadas", ha afirmado en una nota la concejal Esther Ortega.

A su juicio, "fruto de la inexistente gestión del PSOE" en el Patronato Municipal de Deportes, no se mantienen las instalaciones "en un estado digno", "además de maltratar a los cientos deportistas jiennenses, a los que se les ha subido las tasas" por su uso.

"El PSOE ya nos dejó de legado para la ciudad un pabellón como el de Las Fuentezuelas que no cumple con los requisitos mínimos necesarios para albergar competiciones oficiales. Y ahora parece que quiere terminar aburriendo a los usuarios para que no hagan uso del mismo, dejando de lado el mantenimiento y conservación de elementos tan mínimos como es el vestuario", ha incidido, no sin afear "las políticas basadas en el postureo, fotografías y proyectos que nunca llegan a ser realidad".

La edil ha considerado que el equipo de Gobierno (PSOE-Cs) "lo ha tenido muy fácil en esta pandemia, aprovechando para hacer todas las reparaciones durante el cierre de las instalaciones deportivas". Sin embargo, según ha añadido, ha "optado por abandonar a los deportistas de Jaén", pese a tener "30 millones de euros en las cuentas bancarias".