L'IVAM remou els seus fons bibliogràfics amb un club de "Lectura Mutante" entorn de les seues exposicions

L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha iniciat un club de lectura per a compartir obres literàries, musicals o audiovisuals entorn de les exposicions del museu amb els seus fons bibliogràfics i generar una "lectura mutant".

L'objectiu és "trencar el concepte tradicional de llegir un llibre en solitud per a generar noves lectures històriques, artístiques, socials o polítiques que van mutant", han indicat des de la institució en un comunicat.

Les sessions, dinamitzades per Letra Salvaje (David Marote & Víctor Navarrete), comencen el próxim dimecres 1 de desembre amb el taller 'What's in the f**ckin' box'. Les activitats es duen a terme al voltant d'unes caixes en les quals cap qualsevol tipus d'inspiració, suggeriment o influència sobre les exposicions, ja siguen revistes, catàlegs, llibres, DVDs.

La dinàmica de les sessions, que arranquen amb una jornada dedicada a la mostra 'Un ejercicio de violencia. Guillermo Ros', consisteix en una posada en comú sobre el contingut de la caixa, que no és necessari haver consultat prèviament.

Per a la directora adjunta de l'IVAM, Sonia Martínez, el Grup de Lectura Mutante "forma part de les accions de visibilització del museu com a espai de pensament, creació i trobada a través i a partir de la paraula".

En aquest sentit, ha destacat que "entenem la biblioteca i centre de documentació de l'IVAM com un dels pilars de la institució. Potenciar els seus usos i actualitzar els seus fons a partir de la connexió amb altres materials i imaginaris creiem que és una de les vies per a començar a multiplicar la seua presència".

Amb motiu del projecte s'habilitarà una plataforma digital que servirà com a repositori de les sessions i que funcionarà com a memòria digital comuna de referències transmedia. En finalitzar els tallers s'editarà una publicació amb el material treballat. Participar en el Grup de Lectura Mutante és gratuït i requereix inscripció prèvia a través d'ivam@consultaentradas.com o en el telèfon 976004973 (dilluns a dissabte de 9 a 20h).