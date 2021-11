Ricard Camarena creu que demanar el passaport Covid és "necessari", però planteja qui assumeix "les conseqüències"

Així ho ha manifestat el cuiner, que aquest dilluns ha participat en un debat sobre 'Gastronomia & Sostenibilidad' celebrat en el marc de la pròxima Gala Michelin d'Espanya i Portugal que es desenvoluparà el pròxim 14 de desembre a València.

A la pregunta de com valora l'aplicació del certificat digital de la UE al com el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha donat hui llum verda, Camarena ha subratllat: "Tots estem a favor de la salut i posar en la balança economia i salut és injust totalment".

I ha afegit: "Només una cosa: si aquest divendres al meu restaurant, que dona de menjar a 28 persones, ve una taula de sis i jo els demane passaport Covid i se'n van a casa, qui assumeix la pèrdua? La pèrdua l'assumim nosaltres, com sempre. A part de ser policies, paguem la multa. No sé quina és la solució".

En aquest sentit, el regidor de Turisme de l'Ajuntament de València, Emiliano García, també present en l'acte, ha apuntat que l'actual és "una situació absolutament inèdita" i "caldrà fer un protocol per part dels hostelers". "Segurament es perdrà alguna reserva, però tots vosaltres teniu eixa estructura", ha postil·lat l'edil.

A açò, Camarena ha plantejat què passa amb locals de xicoteta grandària que no la tinguen, al que el regidor ha respost que "cal tindre eixe protocol com cal tindre sal o panys a les portes i cadascun ha d'aportar el que puga".

Per la seua banda, el xef Rodrigo de la Calle s'ha mostrat favorable a fer que tots es vacunen enfront de la Covid i ha recordat que fa unes setmanes va estar a Àustria, on "ningú portava mascareta, i mira on estan".