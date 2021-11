Educació repartirà exemplars del llibre adaptat 'La lluerna morada' com a "cant a la diversitat"

En l'acte de presentació, el conseller Vicent Marzà ha destacat que aquest llibre és "un cant a la diversitat i a la inclusió que demostra que tot l'alumnat, independentment de necessitar més o menys atenció especial, és capaç d'implicar-se de forma fascinant en els processos d'aprenentatge". "Per a construir una societat inclusiva hem de trencar també amb les barreres sensorials i cognitives en el col·legi", ha reivindicat, arreplega l'administració.

Es tracta d'un llibre que s'ha convertit en tot un referent per a tractar aquest tema entre els més xiquets: 'La lluerna morada', de Ricard Tàpera i il·lustrat per Carles Ubeefe, amb l'edició de Caliu Espai Editorial. Es repartirà la versió adaptada a pictogrames perquè tinguen el seu abast un material afectiu, efectiu i de treball de la diversitat.

Paral·lelament, Educació ha posat a la disposició de la comunitat educativa valenciana una versió en format vídeo-explicatiu en el qual han participat alumnes i professors de set centres: el CEE Gargasindi de Calp-Benissa, el CEIP Mestre Gaspar López de Benidorm, el CEE Pla Hortolans de Burriana, el CEE Baltasar Rull de Onda, el CEE La Encarnación de Torrent, el CEIP Bonavista de Alaquàs i el CEE Parálisis Cerebral Infantil Cruz Roja de València.

A l'acte de presentació han assistit alumnes participants en el vídeo-explicatiu que han compartit vivències amb el conseller i han vist el resultat de l'audiovisual. En concret, els llibres arribaran a 1.111 centres: 424 de la província d'Alacant, 168 de Castelló i 519 de València.

Per a l'adaptació del llibre a versió accessible amb pictogrames i lectura fàcil s'ha comptat amb Neus Llàcer, mestra d'Audició i Llenguatge (AyL) i membre de la Unitat Específica d'Orientació especialitzada en Trastorns de l'Espectre Autista (TEA) d'Educació de la Generalitat.

50/50

D'altra banda, en una visita al CEIP Mare de Déu del Pilar de Bonrepòs i Mirambell, el conseller ha compartit els avanços de la implantació en l'escola del programa educatiu '50/50' impulsat per la Diputació de València per a reduir el consum i la factura energètica implicant a alumnes, professors, famílies i ajuntaments en la gestió eficient i sostenible de les escoles públiques.

Al fil d'aquest programa, que ja suma 22 centres de la província, Marzà ha ressaltat la importància d'aplicar "la mirada de la transició energètica a les instal·lacions educatives per a fer que els nostres centres siguen més sostenibles". Per açò ha avançat que les obres d'ampliació del CEIP Mare de Déu, a punt d'adjudicar-se per valor d'1,2 milions d'euros, inclouen il·luminació de tipus led de baix consum energètic i dispositius d'estalvi d'aigua.

'50/50' es basa en la creació d'un equip energètic de centre que s'encarrega de diagnosticar el consum energètic i d'aigua de l'escola, elaborar un pla d'estalvi i fer el seguiment, a més de promoure entre l'alumnat pràctiques que fomenten un canvi d'hàbits.

El pressupost total de la Diputació en aquest programa és de més de 90.000 euros i els col·legis en els quals s'ha implantat aquest curs estan a Bonrepòs i Mirambell, Chera, Caudete de las Fuentes, Bolbaite, Càrcer, Alborache, el Genovés, Gestalgar, Domeño, Fuenterrobles, Benigànim, Torrent, Simat de la Valldigna, Sollana, Riba-roja de Túria, Paiporta, Buñol, Catarroja, Benetússer, Chiva, Llíria, Burjassot y Mislata.