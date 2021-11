El Gil-Albert analitza la figura del Rei Alfonso X El Savi i la seua vinculació amb la ciutat d'Alacant

L'activitat tindrà lloc a les 19.30 hores en la Casa Bardín i serà retransmesa en streaming per les xarxes socials de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, segons ha informat la Diputació en un comunicat.

Un dels principals objectius del departament de Ciències Socials i Jurídiques Rafael Altamira del IAC -enfocat a la investigació, difusió i promoció del coneixement en el camp de les ciències jurídiques i socials- és l'estudi i anàlisi de la Història del Dret.

Aquesta nova proposta serà a càrrec del professor Jorge Payá Sellés, qui analitzarà la figura del Rei Savi, nascut a Toledo el 23 de novembre de 1221, que va conquistar Alacant per a incorporar-la a la Corona de Castella en 1248.

El monarca va dotar a la vila d'un concejo fort que abastava la ciutat d'Alacant al costat dels actuals municipis d'Agost, Monforte del Cid, Aspe, Novelda, Elda, Petrel, Aigües de Busot, Busot, Sant Joan d'Alacant, San Vicent del Raspeig i Mutxamel.

A més de la seua faceta personal, Payá parlarà d'Alfonso X com a jurista i com a sobirà, amb una introducció sobre el període històric corresponent complementada amb àudios de les seues composicions musicals, així com amb imatges originals d'importants documents.

Payá Sellés és doctor en Dret per la Universitat d'Alacant i funcionari de carrera de l'Administració local des de 2006, professió que compatibilitza amb la docència en la UA, on és professor associat en l'àrea d'Història del Dret, del departament de Ciències Històric Jurídiques de la Facultat de Dret.

En el camp de la investigació va prestar especial atenció al règim jurídic de l'aigua i dels regadius històrics tradicionals d'Alacant. Com a funcionari ha prestat servicis en els ajuntaments de Mutxamel, Sant Joan d'Alacant i Petrer, on treballa actualment, especialitzat en gestió documental, polítiques d'igualtat, atenció a la dona i violència de gènere.