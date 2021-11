Les cooperatives se sumen a la manifestació dels agricultors contra el "desbocat" augment de costos

Aquesta convocatòria discorrerà entre les localitats valencianes de Favara i Tavernes de la Valldigna, amb la participació de persones, vehicles i maquinària agrícola.

La federació difondrà entre les seues cooperatives associades tota la informació referent a la manifestació i els convidarà a mobilitzar-se com a protesta davant la crisi de rendibilitat de l'àmplia majoria de les produccions agrícoles, una crisi que "condiciona el present i futur de moltes explotacions a la Comunitat".

"Sumar-nos a aquest manifestació és un pas lògic davant la situació per la qual travessa l'agricultura valenciana. El desbocat increment dels costos de producció que estan patint agricultors i cooperatives no s'ha traslladat a les rendes que perceben per les seues produccions, per la qual cosa s'aprofundeix en una crisi que, per a molts sectors, ja és sistèmica i insostenible", assevera Cirilo Arnandis com a president de Cooperatives Agro-alimentàries.

La participació en aquesta manifestació complementa totes les seues actuacions en defensa del sector en matèria de representació institucional, de forma pròpia o a través de Cooperatives Agro-alimentàries d'Espanya.

Al seu juí, la protesta posa de manifest que el descontentament d'agricultors i ramaders ha anat creixent des de l'última gran convocatòria de mobilització de febrer de 2020: "En tot aquest temps, hem mantingut la nostra producció, fins i tot en els moments més durs de la pandèmia, facilitant un clima d'estabilitat social que va ser aplaudit per les administracions públiques i la ciutadania.

No obstant açò, les cooperatives lamenten que les seues demandes i reivindicacions "segueixen en l'aire, sense una resposta que ens ajude a tindre certeses i una mica de tranquil·litat de cara al futur".

Al costat de l'exigència de solucions davant l'increment de costos de l'aigua, l'energia, el gasoil o els inputs agrícoles, la manifestació reclamarà una PAC (política agrària comuna) que atenga les necessitats de l'agricultura mediterrània, la revisió dels acords comercials firmats per la UE amb tercers, una activitat inspectora en frontera més intensa i efectiva i la declaració de "producte molt sensible" a un ampli nombre de cultius la rendibilitat dels quals està amenaçada.