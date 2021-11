CyL ejecutó en 2019 el 100% de las inversiones financiadas con los Fondos de Compensación Interterritorial, 18 millones

En opinión del Consejo se ha constatado que, con carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos FCI en el ejercicio fiscalizado en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados.

La Comunidad, al igual que ha sucedido en ejercicios anteriores, lleva una contabilidad separada de los proyectos individuales susceptibles de financiarse con los FCI, pero no a nivel de superproyectos.

Respecto de los derechos, su contabilización se considera adecuada, con la salvedad de los fondos correspondientes a Infraestructuras Sanitarias e Infraestructuras Agrarias.

En el primer caso, el Consejo de Cuentas apunta que la contabilidad gestionada por la Gerencia Regional de Salud se realiza conforme al criterio de devengo, en lugar del principio de caja, tal como preceptúa el Plan General de Contabilidad Pública.

En el segundo, la gestión y contabilidad de los 3,63 millones de dotación para la Consejería de Agricultura y Ganadería y por el Instituto Tecnológico Agrario (ITA) no se efectuó correctamente al no corresponderse los derechos reconocidos con los gastos justificados y teniendo como agravante en el ejercicio fiscalizado el no corresponderse asimismo con los ingresos realizados.

RECOMENDACIONES

El Consejo de Cuentas recomienda a la Consejería de Economía y Hacienda que adopte las medidas necesarias para que la contabilidad que refleja la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los FCI proporcione una información pormenorizada de cada proyecto incluido en el Anexo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado a nivel de superproyectos FCI.

También, que adopte las medidas necesarias para que la gestión y contabilidad de los fondos correspondientes a Infraestructuras Agrarias se efectúe correctamente y se correspondan los derechos reconocidos con los gastos justificados, tanto en el ITA como en la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como el control de los gastos financiados por el FCI.

La dotación inicial del ejercicio 2019 para Castilla y León ascendió a 18,76 millones de euros, manteniéndose invariable respecto del ejercicio anterior debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Estos créditos suponen el 3,87% de las previsiones definitivas por operaciones de capital de la liquidación de ingresos consolidados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

De los 18,76 millones asignados a Castilla y León para 2019, 3,6 (el 19,37%) se destina a la financiación de proyectos de Infraestructuras Agrarias cuya gestión corresponde a la Consejería de Agricultura y Ganadería; 2,4 millones (12,83%) a proyectos de Infraestructuras Viarias gestionados por Fomento y Medio Ambiente; 7,5 millones (40,31%) a proyectos de Infraestructuras Sanitarias que son competencia de la Consejería de Sanidad y 5,1 millones (27,50%) a proyectos de Infraestructuras para la Educación a cargo de la Consejería de Educación.

La dotación de estos fondos en 2019 en el conjunto del Estado se mantuvo en 432,4 millones, igual que en 2018. En términos absolutos, Andalucía es la Comunidad que recibe mayor importe, 160,9 millones (37,2%), seguida de Valencia, Canarias y Galicia con 52,3 millones (12,09%); 50,1 (11,6%) y 42,5 (9,83%).

EL 4,34% DEL TOTAL NACIONAL

A Castilla y León le corresponde el 4,34% del importe total, 18,7 millones de euros, siendo la dotación certificada, solicitada e ingresada íntegramente en el ejercicio 2019, por lo que el grado de ejecución de los superproyectos financiados con estos fondos alcanzó el 100%.

En el estudio de la distribución territorial de las inversiones, las nueve provincias de Castilla y León recibieron un reparto igualitario de los fondos, en torno a 2 millones cada una de ellas.

La provincia más beneficiada con la financiación de estos fondos en 2019 ha sido Soria con 2,3 millones (12,43%), seguida de Salamanca y Valladolid con 2,09 millones (11,14%) cada una de ellas, y León con 2,08 (11,12%).

En la etapa 2003-2019 la provincia de Burgos con el 16,53%, seguida de las provincias de León, Salamanca y Valladolid con el 14,47%, 12,98% y 11,88%, respectivamente, son las que más inversiones han ejecutado con cargo a estos fondos. Le siguen las de Segovia, Palencia, Ávila y Zamora, todas ellas con un porcentaje de participación en el FCI en torno al 9%. En último lugar aparece Soria con una participación del 4,25%.

Teniendo en cuenta los últimos cinco años, las provincias más beneficiadas en el reparto son Salamanca, que recibió 27,69 millones de euros (29,16%), seguida de Valladolid con 13,53 millones (14,24%) y León con una inversión de 13,03 millones (13,72%). Le sigue a todas ellas Zamora con 8,87 millones (9,34%), figurando Soria como la más perjudicada en el reparto de los fondos con 3,75 millones (3,95%).