La estación de esquí de Navacerrada abrirá esta semana tras el aval de Ayuso y Mañueco a su pulso con el Gobierno

Hace semanas que los responsables de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada anunciaron que esta temporada invernal abrirían sus puertas de nuevo, ignorando el cierre que dictó el Ministerio de Transición Ecológica la pasada primavera. Desde este lunes, la intención de la empresa concesionaria cuenta con el respaldo de los presidentes de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco, que se han reunido en la Real Casa de Correos y entre otros temas han abordado la situación de estas pistas de esquí limítrofes.

"No hay ni razones políticas ni razones jurídicas para declarar el cierre", ha aseverado Fernández Mañueco. La clausura de la histórica estación de esquí, cantera de los hermanos Fernández Ochoa entre otros, era una pelota que estaba sobre el tejado de su Administración y con las afirmaciones de este lunes deja claro que no piensa tomar ninguna decisión que suponga el cierre.

Después de que el departamento que dirige Teresa Ribera comunicara el pasado marzo que no renovaría la concesión de las instalaciones de esquí de las pistas Escaparate, Telégrafo y El Bosque, la empresa que lleva 25 años explotando los terrenos que pertenecen al organismo público Parques Nacionales, movió ficha. Se dirigió a la Junta de Castilla y León, que fue quien les otorgó la concesión, y pidió una prórroga del servicio de dos años de duración debido a las afecciones que había tenido la Covid-19 sobre el servicio.

La empresa aseguró entonces que hasta que no se produjese un pronunciamiento de la Junta no existían motivos para no abrir, porque siempre ha negado que tuvieran algún tipo de requerimiento formal de Transición Ecológica, que llegó a tildarles de "okupas" porque se negaban a irse de unos terrenos que no eran suyos.

"El concesionario de las pistas va a seguir prestando su actividad", ha destacado el presidente castellanoleonés en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a Díaz Ayuso tras la reunión que han mantenido en Sol. "No hay inconveniente alguno para que siga desarrollando esa actividad", ha insistido, a la vez que ha considerado "perfectamente compatible" el uso de la estación de esquí con los montes de utilidad pública donde se ubican las pistas.

Tanto Castilla y León como la Comunidad de Madrid se habían posicionado contra el cierre de la estación invernal. De hecho, hace unos meses escenificaron esta oposición con un acto a pie de pista, en plena sierra de Guadarrama. Por ello, el respaldo de Fernández Mañueco a la apertura ha sido calificado por Díaz Ayuso como una "muy buena noticia".

Según se puede ver en una imagen que ha compartido la cuenta de Twitter de la estación de esquí, las pistas están nevadas y los cañones de nieve artificial, funcionando, gracias a las bajas temperaturas que se están registrando en la sierra en los últimos días.

"Seguimos preparando la bajada porque ya queda muy poco para la vuelta al Escaparate (en referencia a una de las pistas que el Gobierno central pidió clausurar la pasada primavera)", han escrito los responsables de la estación junto a la imagen. En el mismo mensaje invitan a firmar la carta abierta al organismo de Parques Nacionales contra el cierre de la estación. La empresa lleva semanas buscando personal para la próxima temporada de nieve y a mediados de noviembre inició la venta de forfaits.