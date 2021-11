El Parc Central de València es blinda amb 12 càmeres contra el vandalisme

Dotze càmeres de videovigilància col·locades en el perímetre i a l'interior del Parc Central tractaran de dissuadir davant la comissió d'actes vandàlics contra els edificis de valor patrimonial com l'alqueria, els antics molls ferroviaris i les naus de Demetrio Ribes, que ja han patit atacs, amb el consegüent cost per a les arques municipals de les recaptacions. L'Ajuntament de València, a través de l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins, traurà a licitació per 100.000 euros la instal·lació d'aquests dispositius, segons ha anunciat aquest dilluns el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

Per a poder dissenyar i instal·lar un sistema de videovigilància en aquest pulmó verd, inaugurat al desembre de 2018, l'Ajuntament es planteja estendre la seua pròpia xarxa de fibra òptica, de manera que es garantisca la connexió de totes les càmeres amb la Central de Policia Local en l'avinguda del Cid, on s'hauran de visualitzar les imatges emmagatzemades, quan això siga necessari. Per tant, la part més elevada del contracte (96.798,79 euros) es destinarà a portar un cable de fibra òptica des del parc fins a les instal·lacions policials, i també a la pròpia col·locació de les 12 càmeres.

Un detall tècnic important és que la fibra òptica anirà pels pals de l'enllumenat públic, una opció que abans no es podia dur a terme per qüestions tècniques i que sí que és possible ara, després de la modernització de l'enllumenat, amb els avantatges que suposa, ha explicat el vicealcalde Campillo.

Amb el contracte d'obra també es licitarà el de la direcció facultativa d'aquesta, per un import de 3.870 euros, la qual cosa suposa que la inversió supera els 100.000 euros segons el preu conjunt de licitació.

Ubicació de les càmeres al Parc Central de València. AYTO. VLC

Respecte a la ubicació de les càmeres, set de les 12 es col·locaran en el perímetre del Parc Central, mentre que les altres cinc estaran en punts interiors, controlant fonamentalment els molls, les naus i l'alqueria.

Les càmeres que s'instal·laran comptaran amb la tecnologia starlight amb excel·lent rendiment en condicions de poca llum. A més, el rang dinàmic de 133 dB permet capturar amb seguretat detalls en situacions de sobreexposició. Una altra característica que tindran és l’Essential Vídeo Analytics, per a activar les alertes rellevants i recuperar les dades de manera ràpida.

"Invertirem més de 100.000 euros per a previndre accions que garantisquen la correcta protecció i conservació del Parc Central, després d'alguns actes vandàlics que ha patit", ha assenyalat Campillo, qui ha afirmat que la instal·lació de càmeres de vigilància "era necessària a causa de l'important patrimoni industrial que està protegit en aquest gran pulmó verd de la ciutat".

Campillo ha remarcat que el sistema de control "és sobretot una eina de prevenció", perquè el que es persegueix "és dissuadir als possibles infractors i evitar les costoses reparacions posteriors" de les instal·lacions públiques del parc, com per exemple l'alqueria, les naus de Demetrio Ribes o els antics molls de tren.