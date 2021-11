El Ayuntamiento de Marbella aprueba licencias urbanísticas por importe de 25 millones de euros

Romero, que ha comparecido en rueda de prensa, ha explicado que, entre las licencias, están las de cinco viviendas unifamiliares con un presupuesto previsto de 6,5 millones de euros. El edil ha destacado que "la inversión media en este tipo de inmuebles, que anteriormente se movía en torno a los 600.000 euros, ronda actualmente un millón de euros".

También se ha autorizado el proyecto básico para una promoción de 42 viviendas con un coste previsto de 17,5 millones de euros y se ha dado cuenta de la concesión de licencias de obra menor por un total de 1,5 millones de euros, entre ellas para el proyecto de reforma del local comercial de una importante cadena de moda española en Puerto Banús.

"Este volumen de inversión, de un total de más de 25 millones de euros, evidencia la aceleración de la economía local, con todo lo que ello implica para las arcas municipales y para el movimiento de la ciudad", ha señalado.

Romero ha agregado que "no solo se está registrando un aumento constante en la concesión de permisos sino en la cuantía, lo que nos indica una apuesta importante tanto cuantitativa como cualitativamente".

La junta de gobierno local ha acordado también culminar la expropiación de una parcela que cuenta con una superficie de 1.680 metros cuadrados. Romero ha recordado que "en esta legislatura nos hemos marcado como objetivo poner en orden todo el patrimonio municipal y recuperar el mayor número de bienes para ponerlos a disposición de los ciudadanos", punto en el que ha aludido a los suelos obtenidos en Puerto Rico Alto o en La Torrecilla, donde se ubicará el futuro Palacio de Justicia.

"Al contrario de lo que hacían otros gobiernos, no hemos mirado para otro lado y hemos tramitado el expediente, a instancias de los titulares del suelo, conforme a la ley", ha afirmado el edil, quien ha informado de que se ha fijado el justiprecio por los terrenos, que por su calificación no podrán tener otro uso que no sea una zona verde, en un total de unos 525.000 euros, frente a los cerca de 900.000 euros que requería la entidad propietaria.

"Era una anomalía que esa parcela, destinada a un uso público, no estuviera inscrita en el inventario municipal de bienes", ha agregado.

Por último, se ha dado luz verde a la propuesta para suscribir un convenio con la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación de la Junta de Andalucía que tiene como objetivo regular las condiciones de acceso por medios electrónicos a los datos del padrón municipal de habitantes para cumplir con las garantías de seguridad, integridad y confidencialidad.

Ha apuntado que la delegación territorial requiere determinada información para realizar sus trámites y ha señalado que, mediante este acuerdo, se asegura el derecho a la protección de datos que tienen todos los ciudadanos.