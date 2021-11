La Navidad llega a Bailén Miraflores con un diverso programa de actividades a partir del 10 de diciembre

Así, para dar la bienvenida a las fiestas navideñas las calles del distrito se han engalanado con una decoración navideña floral con pascueros en plazas y rotondas, junto a una nueva señalética identificativa de las barriadas del distrito y la iluminación y navideña en la Plaza de Monseñor Bocanegra y algunos objetos de decoración en el entorno de los hospitales, incluido el Materno infantil.

El programa de actividades dará comienzo el viernes 10 de diciembre con la inauguración del Belén del Distrito ubicado en el salón de actos del Centro Social y que ha sido diseñado por el belenista Jose Urbano, que ha contado con la colaboran con el montaje de Salvador Molero Rojas, Antonio Merino Tobar e Inés Reina.

Se trata de un belén central clásico malagueño, con más de 25 metros cuadrados con las principales escenas bíblicas del nacimiento del Niño Jesús. Lo componen más de 800 figuras entre pastores, animales así como las del Misterio. Con 40 construcciones de casas, castillos, etcétera, está provisto de mercado con 21 puestos y por el discurren desfiladeros, lagos, ríos, entre otros. Se completa con campos de olivos, arado y palmeral de palmeras naturales.

La inauguración estará amenizada por actuaciones de la Pastoral 'Son de Málaga'. Estará abierto al público desde el día 11 de diciembre hasta el día 5 de enero, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El donativo de entrada está destinado íntegramente a la Vocalía de caridad del Grupo Parroquial de la Purísima Concepción.

También el viernes, dará comienzo una actividad para jóvenes promovida por el Área de Juventud. Se realizará en el Parque del Norte de 16.30 a 20.30 horas y se enmarca en el programa Mobile Week. Una alternativa de ocio que constará de cuatro zonas temáticas equipadas con carpas para realizar las siguientes actividades: zona gaming; zona formativa; zona deportiva; y zona dancing

Por otro lado, el sábado y domingo, días 11 y 12 de diciembre, y en pleno fin de semana, tendrá lugar el concierto de Navidad a las 20.00 horas en la Iglesia de los Ángeles (plaza de Miraflores) a cargo de la banda de música de Gibraljaire liderada por su director José María Puyana Guerrero. Y el domingo, 12 de diciembre, en la misma ubicación, a las 11.00 horas, se celebrará una zambombá a cargo de las hermanas Alarcón.

Un día más tarde, el lunes 13 de diciembre, está prevista la entrega de premios del Concurso de Belenes. Un concurso que anualmente convoca a muchos colectivos de mayores, vecinos y peñas que engalanan sus asociaciones y sedes con belenes realmente dignos de mención.

Por su parte, el 17 de diciembre a partir de las 18.00 horas se celebrará el Rastrillo navideño organizado por la Junta de Distrito y Asociación de Vecinos. La Unidad de Nueva Málaga. Un evento solidario, en el que miembros del tejido asociativo del distrito exponen el fruto de los diferentes talleres que realizan durante el primer trimestre del año, todo ello ambientado en un escenario navideño donde los niños lo pasarán muy bien con todas las actividades para ellos.

Además se celebrarán actuaciones de diferentes colectivos de Nueva Málaga, como bailes regionales, castañuelas y pastorales así como la actuación del Ballet Nueva Luna con coreografías de la música más actual.

Asimismo, el sábado, 18 de diciembre, a partir de las 11.00 horas, fiesta infantil y Mercados con Magia (Mercado de Bailén) con el apoyo del Área de Comercio y la participación de personajes Disney. La siguiente semana, y en concreto, el viernes 24 de diciembre en horario de 11.00 a 13.00 horas estará abierta la ludoteca con dos monitoras y animadoras.

Además, el Mercado organiza un Belén Solidario, cuyo montaje corre a cargo de la Cofradía del Cautivo, que recoge durante su exposición alimentos para la obra social de la misma.

El jueves, 30 de diciembre en horario de 18.00 a 20.30 horas recibirá la visita del Cartero Real en la sede de la Junta de Distrito 4 Bailén- Miraflores, organizada en colaboración con la Asociación OJE que lleva más de diez años trasladando a los Reyes Magos las cartas de los niños y niñas del Distrito. Y, de 19.30 a 20.30 horas, también en la sede de la Junta de Distrito, se realizará una Zambombá a cargo del coro "Son de Málaga".

El martes, 4 de enero, a partir de las 17.30 horas tendrá lugar el pasacalles de los Reyes Magos. Este año se modifica el recorrido y se amplía hasta la barriada de Nueva Málaga. En concreto, la salida será desde CEIP Gibraljaire, C/ Miraazucenas, Avda. Nuestra Señora de los Clarines, C/ Cabas Galván, Camino Suárez, Rotonda Suárez, C/ Albacete, C/ Magistrado Salvador Barberá, C/ Maestro Pablo de Luna, C/ Enrique de Egás, C/ Martínez de la Rosa, Calle Barón de Les, Calle Cabas Galván, Avenida Nuestra Señora de los Clarines, C/ Miraazucenas, CEIP Gibraljaire.

Los Reyes Magos recorrerán estas calles acompañados por varios pasacalles de diferentes temáticas con grandes hinchables y diversos muñecos y por casi 400 personas que formarán la cabalga de 2022 que pertenecen a más de 15 colectivos del distrito.