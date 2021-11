Fsie exigeix a Educació que "pose fi al caos d'impagaments" a docents i no descarta emprendre accions

El sindicat ha advertit, en un comunicat, que "hi ha professionals que des del principi de curs no han cobrat ni una nòmina, uns altres que han patit un canvi de posició o jornada i no estan cobrant la variació corresponent".

"Molts professors de la concertada que han començat a treballar aquest curs encara no han cobrat, uns altres no han rebut les actualitzacions que els corresponen, els professionals que s'encarreguen de fer les hores d'Atenció a la Millora encara no han cobrat. És un ròssec", afigen des de Fsie.

Així mateix, recorden que "tots els cursos denuncia aquests mateixos fets i que no és de rebut la cronificació d'un problema burocràtic. "L'Administració està per a solucionar els problemes i evitar que l'endarreriment en els pagaments acabe en els tribunals", exposen.

El sindicat qualifica de "crònica" aquesta problemàtica i apunta que ja va proposar fa uns mesos a la Conselleria buscar de forma conjunta una solució que acabe amb aquest greuge d'una vegada per sempre i que es valoren opcions com l'increment de la plantilla de la Conselleria que tramita les nòmines perquè els treballadors cobren dins del termini i en la forma escaient.

Segons Fsie, a l'octubre la Conselleria es va comprometre a acabar amb aquest problema, però "la realitat és una altra". Així, destaca que en moltes ocasions aquests impagaments estan provocant que molts professors de la concertada "porten mesos sense cobrar la seua nòmina, les actualitzacions o les jornades correctes", una situació que "s'està tornant insostenible per a molts treballadors".

Aquest fet, en opinió del sindicat, "demostra la nul·la sensibilitat que té la Conselleria d'Educació cap als seus treballadors, provocant curs després de curs un greu perjuí a centenars de famílies, per la qual cosa exigim que les quantitats degudes als treballadors siguen abonades immediatament".