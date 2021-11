Milena Smit, Sonia Almarcha i Jorge Motos, entre les nominacions valencianes als Premis Goya

La llista de nominats a la gran nit del cinema espanyol s'ha donat a conéixer aquest dilluns i està marcada pel rècord de nominacions aconseguit per 'El buen patrón', la pel·lícula dirigida per Fernando León de Aranoa i protagonista per Javier Bardem que optarà a portar-se 20 estatuetes.

També tindran opció artistes i tècnics de la Comunitat Valenciana d'aconseguir un dels guardons. Precisament, per 'El buen patró' està nominada a millor actriu de repartiment l'alacantina del Pinós Sonia Almarcha. Una de les contrincants que tindrà serà la il·licitana Milena Smit, qui repeteix en els Goya, aquesta vegada pel seu treball en 'Madres Paralelas' de Pedro Almodóvar. Per la seua banda, Jorge Motos ha sigut nominat com a millor actor revelació per 'Lucas'.

En l'apartat de Millor direcció novella, Javier Marco Rico lluitarà per un Goya per 'Josefina', mentre que Daniel Montsó, criat a València, ha sigut inclòs en la categoria de Millor guió adaptat per 'Las leyes de la frontera'. Per aquest mateix film, Sarai Rodríguez ha sigut nominada en Maquillatge i perruquería.

En la categoria de Millors efectes especials, s'ha destacat la tasca de Ferran Piquer en 'La abuela'. I en Millor música original apareix Arnau Bataller, per la de 'Mediterráneo'.

En Millor curt de ficció, aconseguixen arribar a aquesta recta final 'Mindanao' i 'Tòtem loba'; en la de Millor pel·lícula documental, 'Un blues para Teheran'; com a Millor pel·lícula d'animació la Comunitat estarà representada per 'Mironins' i en Millor curtmetratge d'animació, per 'Proceso de selección' i 'Umbrellas'.

A açò cal sumar la presència de producció valenciana en altres obres que compten amb nominacions, entre elles 'El cover', 'Ama', 'Josefina' i 'Libertat', han apuntat a Europa Press fonts de l'Institut Valencià de Cultura (IVC).

