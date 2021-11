Albacete muestra 52 imágenes de los mejores espacios naturales de la Tierra en 'De Polo a Polo'

Un total de 52 imágenes de gran belleza sobre distintos espacios naturales de la Tierra, desde el Ártico a la Antártida, conforman esta exposición extraída de los fondos de National Geographic Society. Las imágenes llevan la firma de más de una treintena de prestigiosos fotógrafos de la naturaleza, algunos de ellos galardonados con premios como el Wildlife Photographer of the Year o el World Press Photo.

En nota de prensa, el Consistorio ha indicado que el propósito final de esta exposición es concienciar sobre la importancia de la conservación de estas zonas, únicas del planeta, poniendo en valor los espacios naturales amenazados y los efectos de la transformación de los ecosistemas naturales y su influencia en los seres vivos.

Las imágenes seleccionadas permiten hacer un recorrido ecorregiones terrestres prioritarias, zonas que juegan un papel vital para conservar la salud del planeta, por su función en la regulación del clima del planeta y por la amenaza de desaparición que sufren como consecuencia del calentamiento global.

Habrá visitas guiadas con escolares, y también abiertas al público los sábados a las 18.00 horas y los domingos a las 12.00 horas. Las visitas guiadas se harán durante todos los fines de semana que esté instalada la exposición, hasta el 18 de enero, exceptuando los sábados 25 de diciembre y 1 de enero.

IMÁGENES CAPTADAS DESPUÉS DE MESES DE TRABAJO Y CON MUCHO INGENIO

Los bosques asiáticos, la sabana africana, el Ártico y la Antártida, entre otros, son paraísos naturales de los que disfrutar en este viaje fotográfico, a través de imágenes de extraordinaria belleza que prestigiosos fotógrafos de naturaleza han captado tras un sinfín de horas y mucho ingenio, para conseguir la mejor imagen del año, como Tim Laman ganador del Wildlife Photographer of the Year de 2016.

Este fotógrafo dedicó semanas y unas cuantas cámaras por control remoto para obtener la espectacular imagen del orangután trepador en la selva de Borneo (Asia), en el sudeste asiático. A 30 metros del suelo, el trepa en busca de unos preciados higos. Los orangutanes crean un mapa mental de la selva, y recuerdan cuándo y dónde encontrar fruta madura. Indonesia pierde cada año miles de hectáreas de sus bosques tropicales debido a la tala y a las plantaciones de palma aceitera, lo que pone en peligro la supervivencia de estos animales.

Otra de las imágenes de esta exposición es la que captó el reputado fotógrafo Frans Lanting, que pasó 18 meses en Botsuana para realizar un reportaje sobre la región que plasmó en su libro Okavango, Africa's Last Eden (1993). La imagen que ilustraba la portada del libro de los elefantes de Botsuana, donde viven un tercio de los elefantes de África, es la que puede admirarse en la muestra. Lanting fue premiado en la edición de 2018 del Wildlife Photographer of the Year en reconocimiento a su trayectoria, de más de tres décadas. Los elefantes juegan un papel crucial en los ecosistemas de sabana y bosque. La caza de estos animales para abastecer la demanda de marfil en Asia ha diezmado sus poblaciones hasta extremos dramáticos.

También el fotógrafo Steve Winter necesitó 13 meses de trabajo, mucha pericia y algo de suerte para lograr inmortalizar al esquivo leopardo de las nieves gracias al uso de cámaras trampa. Una foto de esta serie ganó en 2008 el primer premio del prestigioso certamen Wildlife Photographer of the Year y ahora forma parte de esta exposición. El leopardo de las nieves está amenazado por la caza, la minería y la pérdida de su hábitat. El calentamiento global está reduciendo su territorio y el de sus presas, a la vez que aumenta el conflicto con los pastores.

Estas imágenes constituyen tres ejemplos de las fotos más premiadas que encontrarán los visitantes antes de concluir el recorrido por la exposición con el apartado 'Amenazas', un mosaico de nueve fotografías de denuncia que invita a reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto en el medio natural, tales como incendios, sobrepesca, deforestación, contaminación, cambio climático. En este mosaico se recogen imágenes que evidencian que tenemos un único planeta que compartimos con los demás seres vivos y que su continuidad depende de nuestras acciones.

"Este espacio se ha configurado como un auténtico museo al aire libre, ésta es la tercera exposición que se instala en este lugar, en esta apuesta que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Albacete, de sacar la cultura a la calle", ha indicado Casañ durante la inauguración de esta exposición de fotografía, que llega a Albacete de la mano de la Fundación 'la Caixa', para mostrar la belleza y diversidad de los ecosistemas del planeta, pero también sobre sus amenazas.

ARTE EN LA CALLE

Esta exposición forma parte del programa 'Arte en la calle' de la Fundación 'la Caixa', iniciativa que la fundación puso en marcha en 2006 y que, gracias a esta colaboración con National Geographic Society, abre una nueva línea centrada en la ciencia y la naturaleza.

En la inauguración de esta exposición han tomado parte, además, la asesora de Banca privada de CaixaBank en Albacete, María Elena Cifuentes, y la delegada Territorial de la Fundación en Castilla-La Mancha, Rosa Gómez, quien ha destacado que la entidad destina su presupuesto, 500 millones de euros este año, a las personas, con tres líneas de acción: bienestar social, investigación y educación.