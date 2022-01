Vacunación, excursiones 'burbuja'... ¿en qué han cambiado los viajes en crucero?

La pandemia de coronavirus ha cambiado por completo muchas rutinas de nuestra vida y en muchos ámbitos. La Covid-19 también ha afectado de lleno al sector del turismo, sin duda uno de los más castigados por las diferentes restricciones durante estos ya casi dos años de pandemia. Pero también es uno de los sectores que más rápido se adaptó a la nueva situación y que más medidas de seguridad e higiene ha incorporado a su día a día.

Y dentro del turístico, es el sector de los cruceros uno de los que lleva a raja tablala apuesta por la seguridad y los controles para garantizar una experiencia única evitando eventuales contagios a bordo o en tierra.

Fitur 20022, conscientes de la pujanza cada vez mayor del sector de los cruceros dentro de la industria turística, ha estrenado en esta edición Fitur Cruises, un nuevo espacio que pone el acento en esta industria y en sus desafíos tras el impacto de la pandemia. Los viajes en crucero mantienen la esencia anterior a la pandemia (desplazamientos a bordo de un gran barco, con todos los lujos, y que permiten visitar diferentes ciudades y países). No obstante, también han registrado algunos cambios importantes en aras de lograr una mayor seguridad para los cruceristas.

Pauta de vacunación completa y test de antígenos antes de embarcar

Las principales compañías de cruceros (Costa, Royal Caribbean, MSC o NCL) exigen a todos los pasajeros la pauta de vacunación completa para mayores de 12 años para poder embarcar, así como un test de antígenos negativo a todos los pasajeros (incluidos los de más de 2 años) que se realizará en la terminal justo antes de embarcar.

Por lo tanto, es necesario llegar como mínimo cuatro horas antes de la salida del barco para poder hacerse el test.

Para los cruceros transantlánticos y en el Caribe se requiere, además, una prueba molecular PCR negativa realizada antes del viaje en las 72 horas previas al embarque.

Además, antes de acceder al barco, y también durante la travesía en el crucero, se realizan controles de temperatura a los cruceristas.

Uso obligatorio de la mascarilla

El uso de mascarilla facial es obligatorio en todo momento en las zonas públicas internas de los cruceros (pasillos, estancias, tiendas, teatro, casino...), excepto cuando se esté sentado en restaurantes, bares o en la piscina. También está permitido no llevar la mascarilla, obviamente, en los camarotes privados.

Limpieza, gel desinfectante y renovación de aires

La limpieza en los cruceros es algo muy reconocido históricamente, que se ha reforzado con la pandemia con una limpieza exhaustiva al finalizar el crucero. Además, el 100% del aire en las áreas comunes y en los camarotes se renueva. Asimismo, hay dispensadores de gel desinfectantes repartidos por el todo el barco.

¿Qué ocurre si doy positivo durante el crucero según el protocolo? ¿Quién pagará mis gastos médicos o mi repatriación?

En caso de resultado positivo, las compañías de crucreros coinciden en señalar que "se aplicarán las medidas previstas en el protocolo sanitario y se garantizará la máxima asistencia a los pasajeros positivos y a los contactos cercanos", explican fuentes de Costa Cruceros.

Los pasajeros deben contratar una póliza de seguro Covid-19 para cubrir los posibles gastos en caso de desembarco anticipado por un resultado positivo, posible hospitalización y repatriación. La contratación del seguro covid es obligatorio: en ausencia de la póliza se denegará el embarque a los pasajeros.

Excursiones en grupos 'burbuja'

Otro de los grandes cambios en los viajes en cruceros respecto a antes de la pandemia es que ahora todas las excursiones en tierra se deben contratar con las compañías de cruceros, mientras que antes del Covid-19 se permitía a los clientes poder bajar en un puerto y viajar a su aire. Ahora no, todas deben ser en grupos de MSC, Royal Caribbean, Costa o NCL, entre otros, y a los cruceristas no se les permite apenas relacionarse con otras personas que no sean las del grupo 'burbuja'. Esta medida, justamante, trata de evitar que un pasajero se contagie durante una visita a Roma, Barcelona, Santo Domingo o Marsella. Si solo se junta con pasajeros del crucero que están libres de Covid el riesgo de contagio, en teoría, sería cero.

¿Se ofrecen bufés a bordo?

Las compañías, en general, siguen ofreciendo bufés, pero "en Europa, las normas locales no permitirán los bufés con autoservicio", subrayan fuentes de la compañía norteamericana Norwegian Cruise Line (NCL). En MSC, por su parte, "el servicio bufé está temporalmente suspendido, aunque hay disponibles platos para llevar".

Reducción de aforos

Obviamente, la pandemia ha obligado a los cruceros a reducir aforos en aras de la distancia social en lugares como los teatros, parques acuáticos, piscinas de hidromasaje. Algunas actividades incluso se han suspendido temporalmente, como las discotecas. Pero todo con el fin de ganar en seguridad.

¿Hasta cuándo puedo cancelar el viaje? ¿Me reembolsan el dinero?

Algunas compañías facilitan al máximo a sus clientes la posible cancelación del viaje. Así, Royal Caribbean ha impulsado el programa Navega con Confianza que garantiza que "tengas la flexibilidad de cancelar tu reserva hasta 48 horas antes de tu fecha de salida y recibir el reembolso del 100 % del valor total pagado".