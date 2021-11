Cvirus.- Les dos pròximes setmanes seran "determinants" per a noves restriccions en Nadal, segons experts

Peiró, en una roda de premsa abans de participar en una reunió del Programa Valencià d'Investigació Vacunal Covid-19, ha descartat que vaja a ser necessari un nou confinament de la població, com s'ha aprovat en altres països, encara que no ha rebutjat, si els contagis segueixen pujant, mesures menys dràstiques com limitar l'horari de tancament d'establiments o fins i tot un nou toc de queda.

En eixe sentit, ha comentat que si la incidència segueix pujant "tocarà passar a majors", però ha recalcat que no es pot actuar amb "una idea preconcebuda", com pensar que per l'alt índex de vacunació no seran necessàries noves restriccions, sinó en funció de les dades i, per a això, l'evolució de les dos pròximes setmanes seran "fonamentals".

En qualsevol cas, ha subratllat que la situació epidemiològica actual, malgrat el "creixement sostingut" que s'està produint en transmissió i alguna cosa menor en ingressos, no es pot comparar a la de l'any passat perquè, gràcies a la vacunació, les taxes d'incidència estan "per davall, però sobretot les d'hospitalitzacions i llits UCI ocupats i les morts no tenen res a veure" amb 2020.

En eixe sentit, ha assenyalat que si augmenten els contagis hi haurà també més casos "complicats" i pot ser que siga necessària alguna nova restricció a l'espera de veure com funciona el passaport covid, que hui ha autoritzat implantar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, a més de seguir fent molt control de la ventilació i l'ús de mascaretes en interiors.

Així mateix, ha recalcat la importància que s'accelere la vacunació de la tercera dosi dels majors de 60 anys per a aconseguir al 99% d'aquest col·lectiu ja que és el grup que registra casos més greus.

PASSAPORT COVID

D'altra banda, ha comentat que el sol anunci que se n'anava a implantar el passaport covid ja ha tingut "un impacte positiu" com és l'augment de la vacunacions, com es va veure en les llargues cues que es van formar en els punts mòbils instal·lats aquest cap de setmana, de persones que volen assegurar-se l'accés a espais d'oci i hoteleria ja s'aproximen les festes de Nadal i la Nit de cap d'any.

De fet, ha explicat que, amb aquesta mesura, es perseguia dos coses: que servisca d'"espenta" a la vacunació i que "contribuïsca a reduir en alguna mesura els brots", encara que descarta, per l'experiència d'altres països, que tinga "un gran impacte" a efectes global per a tallar la transmissió.

No obstant açò, també ha advertit que als experts els dona "por" que la seua implantació supose una relaxació de la resta de mesures en pensar la població que, en estar tots vacunats, en un espai no hi haurà transmissió i en eixe sentit ha ressaltat la tasca de la Conselleria de Sanitat subratllant que "el passaport és una mesura més que no lleva les altres".