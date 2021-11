Cvirus.- Puig defèn la vacunació global i apel·la a "autoexigir-nos" la màxima responsabilitat en les mesures anticovid

Així s'ha expressat en declaracions als mitjans a Alacant, després d'assistir al Foro de municipalismo del Diario Información, preguntat per si l'aparició de la variant 'Ómicron' i l'actualitat de la pandèmia ha obligat a variar l'estratègia de la Generalitat.

Puig, que ha fet les declaracions abans de conéixer la decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que ha donat llum verda a l'exigència del 'passaport covid' per a accedir a determinats espais a la Comunitat Valenciana, ha indicat que "no podem actuar de forma impulsiva, sinó amb serenitat i prudència" i ha defès el certificat com "una instància més en aquesta vinculació per a la superació de la pandèmia".

Preguntat per la preocupació existent en el sector de l'hoteleria amb l'aplicació de la mesura, ha afirmat que "el problema en aquests moments més important és la salut" i ha recalcat que, des del Consell, "sens dubte nosaltres sempre prioritzarem" eixa qüestió. En aquesta línia, ha indicat que eixe certificat "s'aplicarà també a les persones que venen de fora".

Al seu juí, la vacunació és "el que més assegura la capacitat de superar el virus", encara que "també té a voltes efectes limitats". No obstant açò, ha subratllat que és "evident que hi ha una diferència molt gran entre les persones vacunades i les no vacunades respecte a la possibilitat de ser contagiades i acabar en l'hospital o en la UCI".

En aquesta línia, ha advocat de nou per "autoexigir-nos la màxima responsabilitat perquè és l'única manera" de véncer al virus, ha indicat el president, qui ha ressaltat la importància de continuar amb la mascareta, la distància social i la ventilació. "Es tracta d'actuar intentant perimetrar al màxim el perill del covid, perquè sabem que està ací i que hem de ser molt prudents", ha agregat. ALCALDES

Prèviament, en la seua intervenció en el fòrum, Puig ha demanat als alcaldes que exercisquen de "agents actius" per a incentivar el procés d'immunització de la societat i que facen una "tasca pedagògica" per ser persones "creïbles i que donen confiança" perquè es necessita continuar amb el procés de vacunació i que "cale aquest missatge clar", una cosa "fonamental en aquests moments".

A més, ha insistit que està prevista la vacunació dels majors de 60 anys, que rebran la tercera dosi, i que "molt prompte" la rebran els xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys.