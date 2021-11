Muere la condesa Olghina Di Robillant, novia y confesora de juventud del Rey Juan Carlos

La periodista y escritora Olghina de Robilant, quien mantuvo una relación sentimental con el rey Juan Carlos I cuando este era un adolescente, ha fallecido en Italia a los 87 años.

Olghina de Robilant publicó varios libros y mantuvo una colaboración regular en la prensa, además de pertenecer a la Jet Set de la época. Mediática, libre e independiente, mantuvo amores sonados con personalidades como el rey Umberto de Savoya, Burt Lancaster, Ernest Hemingway, Truman Capote, Federico Fellini (que al parecer se inspiró en ella para varias escenas de la película Dolce Vita), Aristóteles Onassis, Tony Curtis o Alain Delon.

La condesa di Robilant mantuvo un noviazgo con el rey emérito cuando él tenía 19 años y ella 23, en una relación que se vio ampliamente documentada cuando en 1988 salieron a la luz una serie de cartas de amor que ambos habían intercambiado.

Cartas de amor de Juan Carlos de España, titulaba en portada el diario italiano Oggi en un primer capítulo de siete páginas de un reportaje que incluía cuatro fotos de unos supuestos manuscritos originales enviados a la condesa en el año 1957.

Uno de los manuscritos publicados llevaba fecha del 7 de noviembre de 1957 y estaba escrito primero en francés y luego en español: "anteayer he recibido tu carta, que me ha gustado mucho... creo que me conoces y sabes que cuando digo que te amo, lo digo seriamente".

El semanario agregaba entonces que Juan Carlos de Borbón conoció a Olghina Di Robillant, perteneciente a una noble familia del Piamonte (norte de Italia), en Portugal, "durante las vacaciones de Navidad de 1956".

Tenía casi 19 años y era la estrella emergente entre todos aquellos fantasmas del pasado. Ella tenía 23 y era muy bella".

Publicaba el diario Oggi que "con la lealtad y honestidad que han caracterizado siempre su comportamiento, en cualquier circunstancia, y que le permitieron conquistar la confianza incondicional de los españoles, don Juan Carlos advirtió a Olghina, desde el primer beso, que se trataba de un amor imposible, ya que su vida estaba hipotecada por la historia y completamente dedicada a España".

El 14 de mayo de 1962, Juan Carlos de Borbón se casó con la princesa Sofía, ahora reina, hija de los reyes de Grecia, Pablo I y Federica.

Juan Carlos fue proclamado Príncipe de España y sucesor, a título de Rey, en la Jefatura del Estado en 1969. Cuando murió Franco, en 1975, fue proclamado Rey de España.

El amor de Juan Carlos I por Olghina di Robilant también pudo verse en la serie El Rey (Telecinco), donde se ficcionó, basándose en hechos reales, cómo fueron sus primeros amores -María Gabriela de Saboya y la condesa Olghina de Robillants-, a los que al parecer se opuso Don Juan de Borbón, lo que provocó las primeras tensiones entre padre e hijo.