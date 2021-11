El PSOE censura el "desprecio" de Igual a los órganos democráticos de Santander

Así ha respondido a la regidora que, después de que se aprobara en el Pleno de noviembre dejar sin efecto la última contratación sin concurso público relacionada con el contrato de las basuras, afirmó que dicho mandato "no es vinculante sino un posicionamiento político".

"Con la ley en la mano", Fernández ha corregido a Igual, que el viernes argumentaba, a preguntas de la prensa, que la competencia en materia de contratación es de la Junta de Gobierno Local o de la Alcaldía, y en el caso de los contratos de emergencia -como el del servicio de basuras y el de su control- no son potestad del Pleno.

"Es radicalmente falso", ha reprobado este lunes en un comunicado el portavoz socialista, que ha lamentado "el desconocimiento de las leyes o la interpretación torticera de las mismas que intenta hacer Gema Igual".

En este sentido, ha indicado que el artículo 117 de la Ley de Contratos del Sector Publico atribuye al Pleno, en primer término, la facultad de ordenar contratos de emergencia; una competencia que también puede ejercer el presidente de la Corporación aunque tiene que informar al Pleno, lo que ha "vulnerado" el PP, según denuncia el PSOE, al no dar traslado del expediente completo de la última contratación directa.

No obstante, como ha recalcado Fernández, la Ley señala que esas contrataciones se pueden hacer desde el Pleno de la Corporación. "¿Por qué no lo ha hecho así Gema Igual? Pues porque el PP no tiene asegurada la mayoría y no ha querido dialogar ni compartir con el resto grupos las decisiones a adoptar para salir de esta crisis de las basuras", ha opinado.

De esta manera, Fernández cree "evidente" que Igual "está abusando" de la contratación de emergencia desde la Alcaldía, en "otra de tantas decisiones políticas del PP que han provocado esta crisis de los servicios públicos en Santander".

DENUNCIA PÚBLICA DEL PSOE

El portavoz socialista denunció el pasado miércoles este segundo "contrato a dedo" con WSP SPAIN APIA, orientado al control del contrato de emergencia para la recogida de las basuras adjudicado a CESPA, y que externaliza por primera vez la figura de responsable del contrato, que hasta ahora recaía en la directora general de Medio Ambiente.

Esta circunstancia llevó a la aprobación el jueves en el Pleno, con el acuerdo de todos los partidos menos el PP, de una moción para dejar sin efecto este contrato, mantener el responsable en la Dirección General de Medio Ambiente y reprobar al portavoz del PP, César Díaz, por ocultar este expediente a la Comisión de Desarrollo Sostenible que preside.

Una decisión "inédita", "inaudita" y "de dudoso encaje legal" para los socialistas, ya que el artículo 62 de la Ley de Contratos apunta "claramente" a que, en casos de concesiones de servicios, la administración designará a "una persona que actúe en defensa del interés general para verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario".

Fernández ha rechazado las explicaciones sobre esta decisión ofrecidas en el Pleno por la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo (PP), que justificó externalizar al responsable del contrato en una empresa privada por la querella anunciada por la anterior concesionaria contra la directora general de Medio Ambiente, que es "un alto cargo del PP".

"La confesión" -como ha calificado el portavoz socialista los motivos esgrimidos por la edil de Medio Ambiente- de que "Gema Igual está protegiendo a su directora general y está poniendo por delante la estrategia legal y política del PP de los intereses generales de los santanderinos".

Por otra parte, el portavoz del PSOE ha considerado "ridículas" las explicaciones sobre el incremento de precio de este contrato de control con WSP SPAIN APIA, que adjudicado directamente en 261.500 euros "costará más del doble con respecto al mismo servicio que desarrollaba la misma empresa en el anterior contrato".

Según Fernández, la alcaldesa ha atribuido el incremento de precio del contrato de fiscalización a la "falta de material por la obstrucción" de la anterior concesionaria ASCAN, lo que considera "una explicación totalmente delirante". "¿Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino?", ha afeado.

Por el contrario, el portavoz socialista cree que la empresa "se cobra la responsabilidad que antes ejercía un alto cargo del PP a un precio superior al sueldo de la directora general de Medio Ambiente". "Si una empresa privada va a hacer el trabajo de un alto cargo, ¿por qué los santanderinos tenemos que pagar ese salario? Pagamos dos veces por lo mismo", ha rechazado.

Por último, el Grupo Socialista recuerda que está a la espera de recibir el expediente que el PP "ha ocultado flagrantemente al Pleno", como solicitó el miércoles pasado por Registro y que tendrá que entregar el equipo de Gobierno PP-Cs a los grupos políticos en Comisión Extraordinaria de Desarrollo Sostenible, en cumplimiento de la transaccional presentada por el PSOE en el último Pleno.