Las declaraciones de Pepe Navarro en Sábado Deluxe han supuesto un gran alboroto en el panorama social de nuestro país. La continua lucha de Ivonne Reyes por demostrar que el presentador es el padre de su hijo Alejandro parece estar dando sus frutos. No obstante, el de Esta noche cruzamos el Mississippi, no piensa consentir que la actriz se salga con la suya.

En la mañana de este lunes, Marta Riesco, colaboradora de El programa de Ana Rosa, ha comentado que había conseguido mantener una conversación telefónica con Ivonne Reyes quien, según la periodista, "después de un par de llamadas" le cogió el teléfono: "Ella dice que está tranquila, pero evidentemente hay declaraciones de Pepe que han provocado su reacción e indignación como el hecho de que su hijo pueda quedar fuera de la herencia de Pepe Navarro".

"Estoy tranquila porque la justicia me ha dado la razón. Es algo ya juzgado, Alejandro es su hijo legítimo, ya que está reconocido en una sentencia judicial firme y, además, cuando se interpuso la demanda de filiación se solicitaba la inscripción en el registro civil de Madrid. Por lo tanto, es un hijo con los mismos derechos que sus hermanos y es inamovible a todos los efectos legales", ha comentado la actriz a Riesco.

Ivonne ha afirmado que no vio la entrevista en directo, aunque sí ha visto algunos cortes por Twitter y a través de sus amigos: "Es absolutamente falso que los hermanos de mi hijo le puedan desheredar". Por el momento, la mujer ha rechazado hablar con los medios, pues pretender mantenerse al margen y esperar mientras continúa con su labor como coach comunicacional, dando charlas y haciendo directos a través de su cuenta de Instagram.

Por otra parte, la actriz ha afirmado: "Mi hijo se va a mantener al margen de todo esto y jamás va a entrar a hablar de su padre. No le interesa. Él sigue con su trabajo de actor en Madrid para el que lleva preparándose tanto tiempo. Me esperaba todo lo que contó Pepe Navarro, no hubo nada que me sorprendiera. Él es muy previsible".

La periodista de Telecinco ha recordado que existen dos procedimientos legales pendientes entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro, uno por lo penal a causa de una demanda interpuesta por parte de Ivonne a Pepe por impago de alimentos, que está a la espera de juicio; y otro civil puesto por Navarro a Reyes por calumnias e injurias, ganado en primera instancia por Ivonne y recurrido por el presentador, por lo que también está pendiente la resolución de la sentencia.

Riesco ha agregado que la abogada de la actriz le ha hecho dos aclaraciones sobre las palabras del presentador en el programa de la noche del pasado sábado: por un lado, respecto a la paternidad, la letrada ha explicado que no hay ningún procedimiento en la actualidad ni se puede llevar a cabo otro procedimiento para aclarar si Pepe Navarro es, o no, el padre de Alejandro porque ya se ha juzgado. Además, la abogada ha explicado que si en algún momento los coherederos de Navarro impugnasen esta sentencia sería el juez quien decidiera si se volvería a hacer otra prueba de paternidad al periodista.