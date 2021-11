Karol G, amoratada, enseña las heridas tras su brutal caída durante un concierto

A los miles de asistentes al concierto de Karol G en Miami el pasado viernes se les paró el corazón cuando vieron rodar por el escenario a la cantante colombiana.

La intérprete de Bichota sufrió una aparatosa caída durante el concierto que ofreció aquella noche en Miami como parte de su gira estadounidense. Un traspié que dio la vuelta al mundo gracias a las redes asociales.

Tal como muestra un video grabado por varios asistentes al evento, el accidente ocurrió cuando la colombiana descendía desde lo alto de unas escaleras en el escenario y de pronto cayó y rodó hasta la tarima.

Al cabo de unos segundos de pausa, la intérprete de Tusa se levantó y prosiguió con el concierto, entre los aplausos y algarabía de los asistentes.

"Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo, me duele todo", dijo entre risas la de Medellín poco después. "Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida", agregó la cantante, visiblemente emocionada.

Horas después, se ha publicado un vídeo con las consecuencias de dicha caída. En él, la artista enseña las heridas que le causó la caída. Visiblemente amoratada, pero tomándoselo con humor, enseña cardenales y rozaduras repartidos por todo el cuerpo que le han hecho hasta sangrar.

A pesar de los moretones tras la caída en el escenario, Karol G cantará en Puerto Rico. #DeÚltimoMinuto #ElPeriódicodelaVerdad pic.twitter.com/ycnwPUkuJE — De Último Minuto (@UltimominutoTW) November 28, 2021

A pesar del incidente, Karol G, que este año publicó su disco de estudio KG0516, mantiene las dos fechas programadas en el Coliseo San Juan, en Puerto Rico, la primera de las cuales se celebrará esta noche, tal como confirmó la productora de los recitales Move Concerts Puerto Rico.