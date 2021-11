Investigadors de CEU UCH sensibilitzen sobre la importància de l'aqüicultura i l'aprofitament de recursos marins

Així mateix, presentaran aquest dimarts els resultats de la tercera edició del projecte Parapez, centrat en l'avaluació de la transmissió de parasitisme en espècies de peixos conreats i salvatges en les granges marines i el seu entorn.

El grup SAIGAS (Servei d'Anàlisi, Investigació i Gestió d'Animals Silvestres) de la CEU UCH desenvolupa aquest projecte en granges aqüícoles situades en mar obert en aigües de Canàries i la Comunitat Valenciana, ha informat la institució acadèmica en un comunicat. La iniciativa compta amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través del Programa Pleamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

L'obtenció d'imatges subaqüàtiques nocturnes en mar obert ha permès en aquesta tercera edició de l'estudi completar l'anàlisi de la fauna salvatge que envolta les granges acuícolas participants en la investigació. En total, s'han estudiat al voltant d'11.000 imatges.

A més d'espècies habituals en aquests ambients, com la boga, l'alatxa o la palomida, s'han pogut identificar altres d'interés com el dofí mular (Tursiops truncatus), la tonyina roja (Thunnus thynnus) o la tortuga babau (Caretta caretta), així com diferents espècies de ratlles, ha precisat la universitat.

Per a l'anàlisi parasitològic, l'equip investigador de la CEU UCH ha pres 533 mostres. D'aquest, 194 han sigut preses dels vivers dels peixos de cultiu: orades i llobarros; mentre que altres 121 s'han obtingut de peix adquirit en diferents llotges de la Comunitat Valenciana i 218 mostres més han sigut preses de peixos d'espècies que habiten al voltant dels vivers de les granges marines.

L'investigador principal de l'estudi i professor de la CEU UCH, Jordi López Ramon, ha assenyalat que "el resultat de l'anàlisi d'aquestes mostres ha presentat una baixa prevalença de nematodes, paràsits trobats en el sistema digestiu de diferents mostres salvatges, tant en les mostres de les diferents llotges, com en peixos salvatges que habiten al voltant dels vivers de cultiu estudiades".

López ha comentat que "en el cas dels animals d'aqüicultura, aquest tipus de paràsits no s'han trobat" i ha destacat que "aquest estudi de la parasitofauna d'espècies de peixos salvatges i conreades permet garantir tant la biodiversitat i la preservació de la fauna marina salvatge, com la seguretat alimentària dels productes acuícolas obtinguts". A més, es possibilita "millorar la sanitat i benestar dels peixos conreats en granges instal·lades en mar obert".

A més de la presentació dels resultats del projecte Parapez, el Paranimf de la CEU UCH acollirà aquest dimarts diverses conferències d'experts en les tècniques de cultiu del mar per a l'obtenció d'aliments com la camaronicultura, per a la producció de marisc, o les innovacions de l'aqüicultura per a millorar la seua sostenibilitat.

El divulgador científic José Miguel Mulet serà un dels ponents de la jornada, amb una conferència dedicada a l'impacte ambiental. "Per a visibilitzar l'aqüicultura, una activitat poc coneguda, comptem amb la col·laboració en aquestes activitats d'Aqüicultura d'Espanya, la principal entitat dedicada a donar a conéixer aquest sector en el nostre país i treballar en ell d'una manera sostenible, integradora i responsable amb el medi ambient", ha apuntat Jordi López.

Aquestes activitats es completen amb l'exposició de fotos aquàtiques obtingudes en el projecte Parapez 3 en l'entorn marí de les granges acuícolas de Canàries i la Comunitat Valenciana. A elles se suma el menú de la cafeteria universitària d'eixa jornada, que estarà elaborat a força de peix.

Totes les activitats han sigut organitzades pel Club d'Aqüicultura, integrat per estudiants de la Facultat de Veterinària de la CEU UCH, amb la finalitat de posar en valor l'aportació de l'aqüicultura a l'alimentació global.

EQUIP MULTIDISCIPLINARI

L'equip multidisciplinari d'investigadors del grup SAIGAS de la Universitat CEU Cardenal Herrera que participa en el projecte Parapez 3 són els doctors Jordi López, com a director del projecte; Juan Manuel Lomillos, como coordinador; y Elena Corcuera Martínez, Candela Doménech Zapata, Víctor Manuel Lizana, Jordi Aguiló, Juan Manuel Lomillos, Jesús Cardells, Marta Muñoz Vaquero y la doctoranda Samantha Moratal.

El projecte explica també amb la col·laboració de l'Agrupació de Defensa Sanitària de l'Aqüicultura de la Comunitat Valenciana (ADS ACUIVAL), la de Canàries (ADS ACCAN) i l'Associació Empresarial d'Aqüicultura d'Espanya (APROMAR).