La Fundación Alberto Jiménez-Becerril premia al periodista Fernando Lázaro por su "defensa de las víctimas"

El Patronato de la Fundación ha considerado que, desde los distintos medios en los que ha trabajado, Fernando Lázaro (Logroño, 1966) "ha luchado por la defensa y la dignidad de las víctimas", dando a conocer "la verdad del terrorismo" en España a través de sus artículos, reportajes e intervenciones en los medios de comunicación, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

"El Galardón Periodístico de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril es muy necesario porque no solo reconoce a una profesión no siempre valorada en su justa medida, sino también porque nos recuerda que el derecho a la información veraz es un derecho reconocido en nuestra Constitución. Se dice que sin periodismo no hay democracia y ésta es una buena ocasión para recordarlo, porque la lucha contra el terrorismo de ETA en nuestro país, a cualquier nivel, ha significado también una férrea defensa de nuestra democracia", ha afirmado Sonia Gaya.

En su intervención, la primera teniente de alcalde ha ensalzado el trabajo de Fernando Lázaro -"un profesional que nunca ha bajado la guardia a la hora de defender y de recordar a las víctimas"-. "Esta ciudad tiene una deuda de por vida con la familia de Alberto y Ascensión, dos servidores públicos que murieron a manos de la banda terrorista ETA. Por eso, el Ayuntamiento de la ciudad que tanto amaron seguirá trabajando en el reconocimiento de personas que, como Fernando Lázaro, hayan demostrado su compromiso contra el terrorismo y con el recuerdo de las víctimas".

Sonia Gaya ha concluido afirmando que el trabajo de Fernando Lázaro contribuye "a que nunca olvidemos qué pasó, que se conozca la verdad y que se tenga claro que la cultura de paz, la convivencia, la tolerancia y nuestro estado de derecho serán lo único que haga que progresemos como sociedad".

Fernando Lázaro Fernández, nacido en Logroño en 1966, es redactor jefe en el diario 'El Mundo', donde es responsable de la información de Interior y Defensa, y colaborador habitual en Radio Nacional de España, Televisión Española y Esradio. Inició su andadura periodística en 'Diario de La Rioja', pasó por 'Diario 16' y forma parte de la sección de Nacional de 'El Mundo' desde el nacimiento del rotativo, en 1989.

Su labor profesional ha sido reconocida con múltiples premios, entre los que están el Premio de la Fundación de la Policía Nacional y el recibido en 2006 por la Fundación de Víctimas del Terrorismo al mejor reportaje escrito por 'La Matanza de Vallecas: 10 años sin olvido'. En 2004, publicó 'Yo acuso' (Temas de Hoy), sobre los testigos protegidos en España, y, recientemente, la asociación de víctimas del terrorismo 'Dignidad y Justicia' le ha otorgado la medalla de Plata por su labor en la lucha contra el terrorismo y en defensa de las víctimas.