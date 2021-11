El hacker Antonio Ramos defiende en la UCLM la necesidad de contar con una asignatura sobre seguridad digital

Durante su intervención, se ha mostrado contrario a la denominada sociedad 4.0, "un concepto inventado en un despacho", y ha optado por explicar que "nos encontramos en la versión 1.0 beta" viendo cómo páginas y webs básicas e indispensables no funcionan como deberían, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

Asimismo, Ramos ha incidido en la necesidad de que en el siglo XXI se cuente con una asignatura destinada a la seguridad digital que evitarían las estafas y los fraudes digitales. "Nada es gratis. La ciberseguridad es indispensable pero no es la panacea. Falta educación en seguridad digital. Me sorprende que en la época en la que nos encontramos no contemos desde pequeños con una asignatura sobre la seguridad digital para evitarnos muchos problemas".

Profesor de postgrados y másteres universitarios de seguridad informática y hacking de sistemas, cuenta con más de 13 libros publicados. Participa activamente asesorando a ministerios de Defensa e Interior en materia de ciberinteligencia y ciberespionaje.

Entrenador de la selección oficial española de hackers en los campeonatos europeos 'European Cyber Security Challenge 2016 y 2017', logrando en dos ocasiones la medalla de oro, ha sido asesor Internacional para la OEA (Organización de Estados Americanos) en materia de planes nacionales de ciberseguridad. Además, es instructor jefe y coordinador para los 'Iberoamerican Cyber Security Challenge 2018- Cartagena de Indias-Colombia' y posee la medalla blanca al mérito policial a propuesta de la CGI, (Comisaria General de Información) Ministerio del Interior-Gobierno de España.

Impulsada por los profesores Marcela Género y José Ángel Olivas, esta charla forma parte del programa de conferencias de otoño de la ESI, abiertas a todos los estudiantes del centro y personal académico.