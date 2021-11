El Pleno aprueba de forma inicial el presupuesto del Ayuntamiento de 2022, que asciende a 936 millones

Tras ello, será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y estará en periodo de alegaciones durante 15 días hábiles. El alcalde, Francisco de la Torre, por su parte, antes de dar por finalizada la sesión ha subrayado la "importancia" de la aprobación.

Durante el debate, el equipo de gobierno ha defendido las cuentas, mientras que el edil no adscrito ha advertido de que, pese a su voto a favor, "no es un cheque en blanco". Por su parte, la oposición ha criticado que no son unas buenas cuentas para la ciudad.

El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha definido las cuentas, frente a las de 2021 que eran "nuestra particular vacuna a la profunda crisis económica y social derivada de la pandemia"; como "la necesaria dosis económica de refuerzo para afianzar los pilares de la recuperación", haciendo un símil sanitario.

Conde, tras desglosar las cifras del presupuesto y objetivos, ha incidido en los grandes pilares en los que se sustenta como son "continuar el esfuerzo económico de ayuda a colectivos ciudadanos más afectados"; "contribuir a la recuperación económica"; "mantener y reforzar los servicios públicos", además de que se "mantiene la moderación fiscal".

Conde ha aludido también a los ejes del presupuesto, que todos suben, y ha enumerado proyectos diversos. Asimismo, ha incidido en que se trata de unos presupuestos "para la reactivación económica con mayúsculas".

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha dicho estar "orgullosos" de formar parte "clave" en la elaboración de las cuentas, en un "contexto difícil". "Son unas cuentas muy realistas centradas en políticas sociales y de recuperación para tratar de dar respuesta para lo que suele suceder, que el Ayuntamiento es la primera puerta a la que llaman los administrados para pedir ayuda"; además, ha incidido en que "como ocurre donde gobierna Cs, se modera la presión fiscal".

Tras recordar las cifras de las cuenta municipales, que ha dicho que "están volcadas en la recuperación", ha lamentado que podía ir en sinergia con los presupuestos regionales, pero "la pena es que la política partidista se haya impuesto al interés general".

Por ello, ha reivindicado "la política seria, del acuerdo, la del trabajo diario, es momento de llamar a la política 'aburrida', si me permiten la expresión, pero que es la que necesitan los ciudadanos para mejorar sus vidas, es el momento de acercar a la gente a la política". Así, ha defendido los presupuestos del Ayuntamiento "que se acercan a la realidad, que miran a los malagueños cara a cara, con honestidad, para decirles que tenemos un contexto complicado, pero que nos vamos a recuperar". "Son unos presupuestos que dan tranquilidad a Málaga", ha subrayado.

CASSÁ ADVIERTE: "NO ES UN CHEQUE EN BLANCO"

Por su parte, el concejal no adscrito ha explicado su voto favorable "como lo llevo haciendo desde 2015, que apoyo al PP y al alcalde con el objetivo principal de dar estabilidad a la ciudad para que siga desarrollándose e impulsándose".

"Pero sobre todo para no dejar la gobernabilidad de esta ciudad en manos del PSOE, que parece con la entrada de Daniel Pérez, juega a ser partido bisagra. No sé si está tratando de copiar a un partido como Cs -cuyas filas abandonó Cassá-". Por último, ha incidido en que apoyar las cuentas "no quiere decir cheque en blanco. Doy un voto de confianza. Voy a estar muy expectante y fiscalizador con el acuerdo que firmé con el alcalde en septiembre".

OPOSICIÓN PSOE Y UNIDAS PODEMOS

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha dejado claro que "actuamos arrimando el hombro" poniendo como ejemplo los presupuestos de 2021, pero que en 2022 no será posible apoyarlos "por muchos motivos".

Así, ha calificado las cuentas "de suspenso" para la ciudad y ha dicho que desde el PSOE "hemos demostrado que actuamos arrimando el hombro, no jugamos al regate corto" como con el presupuesto de 2021 o la abstención en Diputación para que "no se abriera la puerta a ningún tipo de chantaje". En este punto, se ha dirigido a Cassá y ha dicho que "estoy convencido de que los cheques que cobra usted no van en blanco". Ante esto Cassá le ha preguntado si "acaso está acusando al alcalde o al PP de pagarme como concejal no adscrito con cheques".

"La abstención no es apoyo, la abstención nada más que es una posición para quedar bien, hacer política cortoplacista y sobre todo cobarde de no defender públicamente lo que usted piensa", advirtiendo Cassá de que "me da la impresión de que lo que piensa es que ve que desde que ha entrado en el Ayuntamiento el que le habla influye y aporta en el avance de la ciudad".

Pérez, continuando su exposición, ha criticado que se negociaron asuntos para las cuentas de 2021 que "no se han ejecutado" y ha lamentado también que pese a que se ha intentado plasmar "nuestra visión social" en las cuentas no ha sido posible un acuerdo pero "sí hemos visto cómo se han aumentado cargos de confianza".

"En el presupuesto no vemos nada de futuro, se han instalado en el punto muerto, dan la legislatura por agotada", ha lamentado, advirtiendo de que "han copiado la forma de hacer política de Moreno y Bendodo"; además de que "crece la desigualdad en los barrios y la brecha social aumenta".

"Hay una Málaga abandonada, la de los barrios y de nada sirven miles de luces si la necesidad oscurece la vida de familias en los barrios. Donde haga falta ayudar, ahí estaremos pero vemos muchas carencias en este presupuesto, carencias importantes de una Málaga que no avanza", ha enfatizado el dirigente del PSOE.

Por su parte, el concejal de la confluencia de IU y Podemos Nicolás Sguiglia ha señalado que el equipo de gobierno "ha tenido el timón de una gran ciudad y la han encallado". "Vamos a ir cerrando una legislatura, que ha sido en blanco, no han atendido a los problemas de la ciudad, y no han cumplido con las propias promesas electorales que le hicieron a los malagueños", ha criticado.

"Estos presupuestos son injustos, ineficientes y no atienden a los principales desafíos de la ciudad", ha resumido. "Alcalde, se ha quedado atrapado en el rol de comercial; se ha quedado obsesionado con la ciudad marca y no pasa de pantalla. Se ha quedado intentando presumir de la fachada, obsesionado en cómo nos ven desde fuera y no atiende a los principales problemas de la ciudad", ha sostenido, explicando que "es como un padre que se gasta todo el dinero en comprarse un coche nuevo y arreglar la fachada y tiene la casa con goteras". Por tanto, a su juicio, es "el momento de pasar de pantalla y asumir las necesidades de la ciudad".

Entre otros, ha criticado y ha puesto un "suspenso" en los proyectos necesarios de la ciudad y ha asegurado que "nosotros tenemos proyectos viables, factibles y valientes para avanzar en una ciudad más justa".

Frente a las críticas de la oposición, tanto Losada como Conde han rechazado las mismas. De hecho, el concejal 'popular' ha lamentado que no "abandonen el tacticismo político", insistiendo en que el presupuesto de 2022 consolida el de 2021.

A Pérez, en concreto, le ha dicho que ante "el no porque no, mi conclusión es clara: sus decisiones como secretario general ahora ya le están lastrando en ciertas medidas. Están dictadas con más fuerza por Pedro Sánchez, pasan de ser una oposición constructiva a una oposición desde las trincheras políticas por puro tacticismo electoral. Cuando más se acerca Sánchez, más se aleja de los malagueños", le ha dicho a Pérez. Por último, ha insistido en que las cuentas "son una gran inyección a la economía de los malagueños", lamentando "el bloqueo porque sí".