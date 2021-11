Aliaga, Alonso i Torrent prenen possessió en el CVC amb la vista en l'audiovisual, la música i el patrimoni

En un ple extraordinari del CVC presidit per Santiago Grisolía, els nous membres de la institució consultiva han rebut les credencials que els acrediten com a consellers, mentre que altres set vocals han tornat a ser nomenats: Ana Noguera, Amparo Carbonell, Vicente González, Ascensión Figueres, Joaquín Santos, Rosana Pastor i Begoña Martínez.

En declaracions a Europa Press posteriors al ple, Aliaga ha avançat que un dels seus principals objectius és obrir el debat entorn del sector de l'audiovisual i promoure una reflexió sobre "per què comunitats com Andalusia, País Basc o Galícia ens han passat per la dreta i per l'esquerra".

També ha alertat sobre la falta de consciència política i social sobre este tema que considera que existeix. I és que Aliaga considera que en 2021, amb l'"eclosió de les plataformes, els nous llenguatges i els pronunciaments de la Unió Europea", aquesta qüestió hauria d'estar "damunt de la taula".

Així, tot i que s'ha reservat la "prudència" del que acaba d'aterrar, ha considerat que el CVC "té la capacitat de projectar debats i opinions sobre temes de Cultura". "Si no té eixa capacitat, hauria de tindre-la", ha asseverat, al mateix temps que ha expressat el seu desig que es puguen fer "moltes coses" en aquesta matèria.

Igualment, ha advocat per potenciar la promoció de la llengua i la cultura en el marc del CVC malgrat els "equilibris polítics" de la institució. En ser preguntat sobre si la composició de l'organisme podria dificultar aquesta tasca, ha indicat "hi ha coses que són importants plantejar-les independentment que sàpies si tindràs consens o no". "La faena s'ha de fer, i els consensos vindran en funció d'altres variables", ha agregat.

Per la seua banda, Alonso ha valorat aquest "repte meravellós" i ha remarcat que aportarà la seua experiència en la gestió de la Generalitat al dia a dia del CVC. "Conec el treball molt bé, sé tot el que s'ha fet en els últims temps i vinc a aportar el meu granit d'arena".

En aquest sentit, ha subratllat la necessitat de "inversió constant" que necessita el patrimoni, i ha advocat per "comunicar eixe patrimoni i la cultura", un àmbit on queda "moltíssim per fer".

Per açò, ha constret a no "quedar-se de braços creuats", en aquest moment de la pandèmia en el qual considera que encara "hi ha una por a consumir cultura", malgrat que "hi ha xifres interessants que s'està despertant l'interés".

"PERPLEXITAT"

El músic i membre d'Al Tall Vicent Torrent suma dos reconeixements a la seua carrera musical en amb prou faenes dos mesos: a l'octubre, el grup va rebre la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat, mentres que al novembre, ha sigut nomenat conseller del CVC, un fet que ha rebut amb "perplexitat".

"Mai se m'hauria vingut al capdavant que podria passar", ha explicat, al mateix temps que ha reconegut que "sempre dona gust, i més quan estàs jubilat i eres major, que es valoren les coses", ha remarcat l'artista, que va començar la seua carrera en 1975 i ha destacat per recuperar música tradicional valenciana.

De fet, ha remarcat que continuarà "defenent el que és recuperar una manera de fer música tradicional" que estava "abandonada en les caixes dels trastos vells" però que té un llenguatge musical que manté "moltes aptituds" hui en dia.

Preguntat sobre la situació de la música valenciana actualment, ha considerat que està "una mica embrollada", però "està potent com sempre", "viva, molt viva i hi ha de tot".