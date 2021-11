Cvirus.- El 99,5% dels grups d'alumnes acaba sense incidències la quarta setmana de novembre

El 99,5 per cent de les grups d'alumnes dels centres valencians ha acabat sense incidències per coronavirus la quarta setmana de novembre i un 94% no té cap grup confinat, segons les dades facilitades aquest dilluns per la Conselleria d'Educació. Només el 0,05 per cent del total de l'alumnat i el 0,1% del professorat són positius actius.