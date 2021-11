Cvirus.- FOTUR aplaudeix l'autorització del passaport COVID per a "frenar més encara el virus"

A l'espera d'estudiar la resolució completa, la patronal defèn que és una bona mesura per a "frenar més encara el virus", així com "una bona notícia per als espais d'oci, ja que ens donaran seguretat". Amb tot, avança que tornarà a llançar la seua campanya de conscienciació per al compliment de mesures sanitàries.

Precisament, FOTUR té prevista aquest dilluns a la vesprada una reunió amb els secretaris autonòmics d'Emergències i Turisme, José Mª Àngel i Francesc Colomer, per a tractar conjuntament el passaport COVID.