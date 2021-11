Cs presenta enmiendas para que se eliminen del ITS "los fines que se alejan de la protección del medioambiente"

A pesar de que Cs pide la supresión del ITS, la formación cree que el Govern "previsiblemente" lo va a mantener para el próximo año, por lo que las enmiendas presentadas van encaminadas a que se destine sólo a los fines previamente mencionados.

"Pedimos las exenciones en la recaudación en situaciones de grave crisis económica como la que padecemos y ante la necesaria reactivación económica", ha añadido Gómez, quien ha lamentado que la filosofía con la que se creó este impuesto "se desvía" y "los propios hoteleros lo manifiestan reiteradamente".

El Grupo Ciudadanos ha presentado un total de 106 enmiendas parciales y 25 al articulado de los Presupuestos autonómicos, con el objetivo de que éstos sean "liberales y progresistas" y "supongan ese alivio fiscal" para familias, clases trabajadoras y empresarios.

"Hemos estado de acuerdo en que los presupuestos en un contexto de crisis sanitaria, social y económica aumenten el gasto, porque es obvio que la recuperación y la reactivación económica lo requieren", pero "no estamos de acuerdo con el incremento de la presión fiscal a base de subir impuestos, crear nuevos y mantener la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible", ha indicado el diputado.

Según Gómez, las enmiendas presentadas por parte de Cs van a aquello "que no está haciendo el Govern". En este sentido, ha censurado que los Presupuestos no prevén una auditoría para detectar "la necesidad de eficacia del sector público" y que no ha habido una reducción de altos cargos.

Por áreas, en el ámbito fiscal y tributario, Cs pide la bonificación del 100% a las cuotas de los autónomos jóvenes en sus primeros años de la actividad, además de fijar un tipo reducido al 4% en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de vivienda habitual en menores de 35 años y la bonificación del 100% del Impuesto de Sucesiones por adquisición 'mortis causa'.

En cuanto a las acciones para la reactivación, la formación ha solicitado la modificación de la Ley de Cámaras de Comercio para que reciban financiación a través de los presupuestos y ha registrado enmiendas por importe de 420.000 euros para que gestionen programas de acompañamiento a proyectos de empresas y autónomos, además de 150.000 para autónomos y formación profesional dual.

También han presentado una enmienda con 3.500.000 millones de euros destinada a poner en marcha un programa de creación, atracción y retención de talento a través del SOIB y un paquete de enmiendas para la reactivación del comercio a través de bonos comerciales y ayudas directas a los comercios por un importe global de 1.261.000 euros.

"Para el patrocino de nuestra comunidad como 'marca Illes Balears' en eventos nacionales e internacionales presentamos una enmienda con una dotación de 1 millón de euros, además de 10 millones para nuestro sector de producción propia audiovisual, también afectado por esta crisis, y recuperar Joves SOIB para la promoción de jóvenes en este ámbito audiovisual", ha añadido Gómez.

En salud y servicios sociales, la formación pide reforzar la atención primaria y hospitalaria con la ampliación de la cartera de prestaciones y el calendario de vacunación. Por ello, Cs reclama la creación de una unidad y servicio de atención especializada permanente en alergología en el Hospital Son Espases, con una dotación inicial de 700.000 euros, así como destinar 1,5 millones a la vacunación frente a la meningitis B Y ACWY a los niños en sus primeros 12 meses de vida.

En el ámbito de Educación se han presentado enmiendas para fortalecer las aulas de emprendimiento en la Formación Profesional básica con 500.000 euros e incrementar los profesionales de atención especial en las aulas ATE con 350.000 euros. "Pedimos la creación de plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años y en escuelas infantiles por 2 millones de euros y aumentar la partida destinada a ayudas de comedor escolar en 450.000 euros", ha indicado.

En lo que se refiere a infraestructuras, Gómez ha explicado que Cs solicita aumentar la partida en 3.400.000 euros para el Ibisec para eliminar barracones y mejorar los edificios e instalaciones de centros educativos. Además, reclaman una partida para el mantenimiento y la mejora de las depuradoras de Ibiza y Menorca por un valor de un millón de euros.