Cs proposa un 'xec bebé' de 200 euros mensuals i complements perquè els joves arriben al salari mínim

Així ho han avançat la seua síndica en Les Corts, Ruth Merino, i el portaveu d'Hisenda, Tony Woodward, de cara a la tramitació del projecte de pressupostos i del debat de les esmenes parcials fins a cap d'any.

Entre les seues propostes, el grup 'taronja' planteja la creació d'un fons de reconstrucció dotat de 1.400 milions d'euros, al costat de mesures destinades als joves com destinar 30 milions a una ajuda d'uns 20.000 euros a fons perdut per a garantir l'accés a la vivenda dels menors de 35 anys.

A més, reclama la creació d'un fons 'verd' de nou milions d'euros per a impulsar projectes d'economia sostenible, un altre de 20 milions per a contractar pediatres i reduir les llistes d'espera sanitàries, un altre de 20 milions per a donar suport al sector agrícola i un altre de 24 milions per als autònoms i pimes que s'hagen quedat sense ajudes.

Amb aquestes esmenes, Merino ha defès que el seu partit busca garantir un futur sostenible, reforçar la sanitat, garantir la llibertat en l'educació i retallar el la despesa superflua.

També ha anunciat que tornaran a presentar les esmenes 'taronges' que es van aprovar l'any passat i que encara no s'han complit, com la creació de places en residències, el bo per a aprendre anglés o la realització d'una auditoria en l'administració per a garantir la seua eficiència.