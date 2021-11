Antifrau compleix cinc anys amb quasi mil investigacions i cent denunciants protegits

Són xifres que ha traslladat el director de l'organisme, Joan Llinares, als periodistes després de l'obertura del seminari organitzat amb motiu de l'aniversari en Fundació ADEIT.

Llinares ha destacat que AVAF és la primera institució espanyola que protegeix a les persones que denuncien irregularitats o incompliments, per corrupció o conflictes d'interés, i ha posat en valor que la majoria dels expedients deriven en recomanacions i millores en les administracions. Uns altres es deriven al Tribunal de Comptes quan "l'anomalia és d'abast econòmic important".

Una de les funcions que més ha ressaltat és la protecció dels denunciants, principalment funcionaris, als quals l'agència els assessora o assisteix jurídicament: "Vigilem perquè no patisquen cap represàlia en el seu àmbit laboral i en el seu entorn".

En general, Llinares ha recordat que les administracions valencianes tenen uns "deures" perquè estan obligades a complir amb l'orde del Ministeri d'Hisenda que estableix que han de presentar abans de finalització d'any un pla de prevenció i lluita contra el frau "si volen rebre fons europeus". Els consistoris també disposen d'una guia d'AVAF per a realitzar aquest procés.

"Que complisquen les normes, perquè són molts els diners que es perd amb la corrupció", ha subratllat, uns diners que a Espanya rondaria els 65.000 milions d'euros segons el Fons Monetari Internacional (FMI). És més, ha recordat que les conductes no ètiques o el conegut com a balafiament també fan perdre diners encara que no estiguen tipificats com a delictes.

ANUL·LACIÓ DE PROTECCIÓ A LOS MONTESINOS

Preguntat per una investigació a l'Ajuntament de Los Montesinos (Alacant), després que la secció quarta del TSJCV haja anul·lat la condició de persona protegida al tècnic municipal que va denunciar irregularitats urbanístiques, Llinares ha explicat que la decisió de l'alt tribunal valencià es va deure al fet que aquest procés ja estava en marxa quan es va constituir l'agència.

Amb tot, ha remarcat que va ser el propi funcionari el que va sol·licitar la protecció després d'acumular "una sèrie de sentències favorables" que anul·laven expedients municipals. "Amb tot el respecte a les decisions judicials, no entenem que hi haja dos categories de persones que denuncien corrupció", ha recalcat, advertint que va contra la directiva europea que obliga els estats a protegir als denunciants on presenten les denúncies.

El titular d'Antifrau ha afegit que el Govern central traslladarà pròximament aquesta directiva de la Unió Europea, amb el que "tots els poders públics, inclòs el judicial, hauran d'integrar-la en les seues decisions".