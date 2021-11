Mazón avança que la Diputació ultima partides extraordinàries de 58 milions per al pressupost 2022

Així ho ha afirmat durant la seua intervenció en l'obertura del Fòrum de Municipalisme que celebra el Diari Informació en la seu de l'EUIPO, a Alacant. Així mateix, ha indicat que espera "reeditar i fins i tot millorar" el consens i l'acord aconseguit l'any passat amb la resta de formacions polítiques per a aprovar els pressupostos en un any "tan dur i tan especial" com serà 2022.

A més, ha afegit que ara és moment d'"anàlisi de les esmenes i de les propostes" de tots els grups i d'aplicar fons extraordinaris per valor de 58 milions, que s'aprovaran en la junta de govern de la institució.

Sobre aquestes partides, es tracta d'una reedició" dels plans '+Cerca', per valor de 30 milions, així com altres 18 de Fons Socials destinats a pimes, autònoms, hoteleria i altres sectors professionals afectats per la pandèmia. També ha afirmat que s'ampliaran els plans '+Deporte' i '+Agua' en cinc milions cadascun després del seu "gran acolliment" per "estar sempre pegats a la realitat municipal".

"Un total de 58 milions que des del principi estaran a la disposició dels ajuntaments per a poder fer front, de manera extraordinària, a una bona programació i planificació, així com en la mesura que la Diputació puga, pal·liar eixes competències impròpies que pateixen els ajuntaments", ha resolt manifestat.

Finalment, ha assenyalat, en referència a la negociació dels comptes, que "cal posar l'important damunt de la taula, hem de tornar a lluitar tots junts, cal deixar en un segon pla qüestions legítimes com la discrepància política perquè de veres la ciutadania palpe que estem posant el més important damunt de la taula".