Acció Social impulsa nous servicis dirigits a atenció i formació de col·lectius en risc d'exclusió

En concret, la sessió té previst adjudicar dos contractes per a la mediació amb la població d'ètnia gitana en el barri del Cementeri i l'engegada de tallers d'inserció laboral, a més d'aprovar la classificació de les empreses que opten a realitzar el servici d'acompanyament soci-educatiu i promoció de la parentalitat positiva.

Tot açò amb l'objectiu de millorar la situació de persones amb necessitats socials i preparar-les per a poder inserir-se en el mercat laboral, la Regidoria que dirigeix Julia Llopis tramita l'execució del contracte valorat en 114.126 euros per a l'organització de diversos tallers, assenyala el consistori en un comunicat.

Els tallers estaran destinats a persones que tinguen la intenció de treballar com a auxiliars de perruquería i estètica, com a mecànics en el manteniment de vehicles lleugers -com a patinets o bicicletes- i o com a fusters o personal especialitzat en diferents usos de la fusta.

La societat Filies Desenvolupament Comunitari s'ha adjudicat la realització d'aquest servici formatiu per un valor de 114.126 euros, a desenvolupar en els anys 2022 i 2023. Acció Social ja ha realitzat aquest tipus de tallers, de 320 hores lectives, en anys anteriors i torna a convocar-los a causa dels seus bons resultats.

Aquests cursos estan connectats amb empreses dels sectors al·ludits, amb el que els alumnes podran realitzar pràctiques i acostar-se a la realitat que es viu en els centres de treball.