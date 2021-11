Una experta afirma que "encara hi ha escriptores valencianes per descobrir entre els segles XVI i XVIII"

Herrero, que s'està dedicant a eixa tasca com a part de la seua línia d'investigació, s'ha pronunciat així durant la segona de les jornades 'Devoción, Palabra e Imagen en Textos Literarios y Tardomedievales Europeos', organitzada per l'Institut Isabel de Villena d'Estudis Medievals i Renaixentistes (IVEMIR-UCV) de la Universitat Catòlica de València (UCV).

Amb l'IVEMIR-UCV, han organitzat aquestes jornades la Facultat de Filosofia, Lletres i Humanitats i l'Oficina de Transferència d'Investigació (OTRI).

Maria Àngels Herrero ha exposat el portal digital que ha creat en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes sobre escriptores valencianes de l'Edat Moderna, des del segle XVI fins al XVIII, segons ha informat la UCV en un comunicat.

"Un dels nostres reptes amb l'elaboració del portal digital és oferir textos que hagen escrit autores valencianes d'eixa època, així com estudis sobre elles. En tota l'Educació Obligatòria i en l'ensenyament superior no trobem suficients noms femenins en els manuals de text, tant de literatura com d'història", ha indicat la professora, que ha lamentat que estiguen "obviats i oblidats".

Herrero ha considerat "necessari donar-se compte que sí hi ha autores que van tindre un paper important" i ha subratllat que "cal posar-les en valor". El projecte d'aquesta investigadora va nàixer durant la realització de la seua tesi doctoral.

"En aquell moment van començar a digitalitzar-se els fons bibliogràfics i vaig descobrir que començaven a aparéixer obres de les escriptores que m'interessaven. No obstant açò, fent una anàlisi de totes eixes aparicions ens vam donar compte que no eren rigoroses en molts casos, no citaven les fonts, es mostraven de manera molt heterogènia", ha comentat.

Maria Àngels Herrero ha agregat que va concloure que "calia visibilitzar-les" i ha ressaltat que després es va donar compte que "crear un portal temàtic, utilitzant com a recurs les humanitats digitals, era una manera de fomentar més fàcilment el coneixement sobre aquestes autores".

En eixe portal impulsat per Herrero, s'han inclòs tant escriptores valencianes d'"origen" com d'"adopció", és a dir, aquelles que sense haver nascut en el Regne de València van acabar vivint en ell i la seua producció d'escrits va tindre lloc en el context valencià, ha assenyalat la UVC.

HIPÓLITA ROÍS DE LIORI

D'entre el centenar d'autores que ja apareixen en el repositori digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ha destacat principalment la coneguda com la trista comtessa de Palamós, Hipólita Roís de Liori.

"Hipólita era una noble valenciana, filla dels barons de Riba-roja de Túria, que es va casar en 1501 amb Luis Requesens, governador general de Catalunya, i va morir a Madrid en 1546. És molt recomanable llegir les seues cartes", ha explicat la professora.

Així mateix, ha al·ludit a altres autores com Rosa Trincares o Àngela Almenar, a "una antologia d'escriptores clarisses de textos espirituals molt interessants" i a "textos escrits pel col·lectiu de la família Borja". En llengua castellana, la professora de la UA ha destacat la importància de María Igual, escriptora prolífica de Castelló, que va conrear diversos gèneres literaris.

ALTRES EXPERTS

En la segona jornada d'aquesta trobada acadèmica han participat també experts com el professor de la Universitat de Barcelona (UB) Anton Maria Espadaler, que ha disertat entorn de l'Antic Testament en la Corona d'Aragó entre els trobadors i Ausiàs March; o la professora de la Universitat Catòlica de València Rosa María Alfonso, que ha impartit la ponència 'Cordials de l'ànima' per a una bona mort en el segle XV.

Així mateix, la professora de la UB Silvia Canalda ha pronunciat la ponència 'Los Desengaños del Apocalipsis de Magí Cases y la fortuna visual en Cataluña de la exégesis escatológica (modelos y ediiones)' mentre que el professor de la Universitat Catòlica d'Àvila David Sánchez ha oferit 'Cofradías sacramentales a principios del siglo XVI, como reflejo de la devoción eucarística tardomedieval'.