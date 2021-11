L'Àrea de Simulació Clínica de l'Hospital La Fe obté la certificació ISO 9001:2015

"Amb la implantació d'aquest sistema de gestió i la seua certificació, l'Àrea treballa segons els criteris d'una norma internacional, millorant els seus processos de manera contínua. Responem les necessitats formatives i d'entrenament dels professionals del departament de salut amb l'objectiu d'aconseguir la màxima seguretat en l'assistència dels nostres pacients", ha explicat en un comunicat Eva Romero, directora de l'Àrea de Simulació Clínica (ASC) de l'Hospital La Fe.

L'Àrea es constitueix com un espai docent i d'investigació fonamental per a servir a l'entrenament i capacitació dels professionals sanitaris. Està composta per un equip multidisciplinari on col·laboren professionals de diferents categories: més de 100 professors entre facultatius, infermeres, TCAE, entre uns altres.

Compta amb les infraestructures i la tecnologia necessària per a desenvolupar les diferents activitats. El disseny i desenvolupament dels cursos i tallers està orientat a desenvolupar l'aprenentatge experiencial com a metodologia docent que ha demostrat el seu gran valor en l'adquisició de competències per part dels professionals.

L'Àrea de Simulació Clínica ha desenvolupat durant 2021 més de 70 cursos, més de 1.250 hores de formació, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats detectades en les diferents àrees assistencials. Destaca el programa de formació de Residents que inclou una variada gamma d'activitats tant generals com a específiques per a les diferents especialitats.