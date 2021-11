Aragonès condiciona asistir a la Conferencia de Presidentes a que se hable de ampliar del fondo Covid en 2022

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, condiciona su asistencia a la Conferencia de Presidentes Autonómicos al hecho de que el orden del día incluya la posibilidad de ampliar el fondo Covid para 2022, y a que haya "transparencia" con la gestión de los fondos Next Generation.

Durante el desayuno informativo 'Fora de Plató' de RTVE, este lunes por la mañana, Aragonès ha insistido en que la reunión de enero en La Palma (Canarias) no puede ser solo "una foto".

También sobre la gestión de la pandemia de coronavirus, el jefe del Govern ha subrayado que confía en poder aplicar la obligatoriedad del pasaporte Covid-19 esta semana en la restauración, gimnasios y residencias.

Aragonès también espera que los niños de entre 5 y 12 años se puedan vacunar "pronto".

Aragonès ha criticado el formato de las Conferencias de Presidentes Autonómicos: "Se parecen a una reunión en la que el Estado habla y decide, y los demás tienen un turno de palabra y ya". El president de la Generalitat ha reclamado que haya al menos "codecisión y negociación" entre los y las representantes en el encuentro, previsto para enero -sin fecha- en las Canarias.

El jefe del Govern ha insistido en que no asistirá a la reunión si es para hacerse solo una foto, y que hay que "avanzar" en diversas materias. Aragonès ha puesto como condición para ir que en el orden del día se incluya un debate para ampliar el fondo Covid para 2022: "No lo pide Cataluña, sino todos", ha asegurado. Además, el president también quiere que se garantice "transparencia" de cara a la gestión de los fondos europeos Next Generation.

Hay que recordar que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, reclamó el viernes pasado a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, más capacidad de decisión de la Generalitat sobre los fondos europeos para asegurar que lleguen al tejido productivo y también al hub audiovisual catalán. También ya exigió que el Govern disponga de un fondo Covid en 2022, durante la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes.

En otro ámbito, el president ha pedido al Estado que la decisión sobre la ubicación de la fábrica de baterías para el coche eléctrico se tome por "criterios económicos y no políticos". El Govern defiende que se pueda concretar en Martorell.

Aragonès también ha afirmado que la relación con el PSC podría cambiar si los socialistas vuelven a incorporar el derecho a decidir y el referéndum en su ideario. En este sentido, Aragonès ha defendido de nuevo el acuerdo con los comuns para tramitar los presupuestos del Govern, y ha insistido en que este pacto no choca con la mayoría del 52% independentista.

Así, Aragonès espera "explorar" con la CUP cómo generar un "sistema de confianzas mutuas", después de la decisión de los anticapitalistas de presentar y mantener una enmienda a la totalidad en las cuentas.

El president también ha asegurado que la próxima reunión de la mesa de diálogo se ha de celebrar "pronto", y que ha de incluir "avances".