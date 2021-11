CSIF denuncia "impagaments" a docents i "retards de dos mesos" en atenció del servei de nòmines d'Educació

En aquest sentit, el sindicat lamenta "la indefensió de les persones afectades, que poden tardar fins a dos mesos a ser ateses pel departament de nòmines".

CSIF recalca que "l'exemple d'una docent adjudicada al juliol que encara no ha cobrat un sol salari aquest curs reflecteix la gravetat de la situació". La central explica, respecte a aquesta docent, que va ser adjudicada al juliol, i al setembre, quan es va incorporar, la plaça no existia. Li van adjudicar una altra similar de Secundària, però després de tres mesos de treball "encara no ha cobrat perquè no s'ha autoritzat des de Conselleria i no existeix un procediment d'abonament davant situacions d'emergència com aquest".

CSIF resumeix aquesta situació en què "una professora pot estar un trimestre treballant gratuïtament per un error administratiu, per la falta de gestió i implicació de Conselleria i per la inexistència de tràmits d'urgència d'abonament de nòmines".

El sindicat alerta que aquest cas supera la "anormalitat que la Conselleria d'Educació ja dona com a normal que el col·lectiu docent patisca impagaments els mesos de setembre i octubre per falta de recursos en els departaments de nòmines i personal".

Així mateix, la central sindical adverteix que "aquesta morositat per part de l'administració genera desmotivació i un minvament de la qualitat en l'educació a l'alumnat".

Posa l'accent a més que "el problema s'allarga en moltes ocasions a la totalitat del curs pel que fa a demores fins a dos anys en l'abonament de triennis, sexennis o complements per càrrec directiu".

"Aquesta circumstància es repeteix en el cas de canvi de número de compte, que pot tardar mesos a tramitar-se pel departament corresponent, de manera que el docent segueix rebent el seu salari en el banc del que ja no és client, amb l'afegit de despeses de comissió i altres conceptes perjudicials que implica", agreguen.

L'organització insisteix en la "indefensió del col·lectiu docent, al que li resulta impossible contactar per telèfon o per correu electrònic amb el departament de nòmines, saturat per l'escassetat de personal i que l'Administració no reforça".

"ANGOIXA"

"La cita prèvia la donen per a passats dos mesos, amb l'angoixa i sensació d'impotència que genera en el professional afectat que no cobra tot o part del seu sou i que tampoc pot reclamar-ho perquè no rep resposta als múltiples correus electrònics que envien", censuren.

Per tot açò, CSIF urgeix la Conselleria d'Educació a "solucionar aquests greus fets i a dotar de suficient personal als seus departaments administratius". "És indignant que en la societat de la informació i la comunicació en què vivim existisquen aquests problemes i, sobretot, la falta d'empatia per part de Conselleria davant treballadors que desenvolupen la seua tasca i que no reben el salari que els correspon per a pagar les despeses bàsiques de llum, aigua o alimentació", conclouen.