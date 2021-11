El grupo Pimpinela es mundialmente conocido. ¿Quién no ha entonado, alguna vez, su mítico Olvídame y pega la vuelta? En la mañana de este lunes, Espejo público ha contado con la presencia del dúo en su plató para charlar acerca de la gira que se les avecina y, sobre todo, de la gran repercusión del tema Traición.

Lucía y Joaquín Galán han comentado que aún no saben "lo que va a pasar" con su gira debido a la aparición de la nueva cepa de la Covid-19: "Nosotros hemos venido a visitar a la familia, a hacer los programas de televisión que nos apetecía y volvemos el 13 de diciembre a pasar las fiestas en Buenos Aires. La actividad la retomaremos en enero, que es todo lo que hemos postergado desde el 2020".

El dúo ha reconocido que tienen la sensación de que muchos jóvenes los han conocido, por primera vez, a raíz de la pandemia. "Traición tuvo mucho que ver. Es la primera vez que cantamos al amor de pareja, pero del mismo sexo. Nos llamó la atención porque la hicimos separados. Lucía vive a cuatro calles de mi casa, no obstante había que respetar las medidas. Esta canción se convierte en un puente entre lo que sentíamos, algo que no habíamos tocado nunca como del amor de pareja, en este caso, entre dos hombres. También con el 2020, la canción que hicimos, El año que se detuvo el tiempo, donde contamos un poco lo que sentimos nosotros. Es una catarsis personal.", ha explicado Joaquín.

Tras escuchar una parte de Traición, Susanna Griso no ha podido evitar sorprenderse por la impecable voz de los artistas, que apenas ha variado con el paso de los años. Ante esto, Lucía ha comentado tratan de cuidarse mucho, aunque sí ponen el aire acondicionado y toman helados y hielo cuando es necesario. Sin embargo, la cantante ha confesado: "Descansamos mínimo ocho horas cuando hay concierto, no hablamos mucho, no vamos a comer a lugares con mucha gente cuando hay un concierto... porque, sobre todo a mí, me afecta".

Por su parte, Traición narra la historia de dos parejas en las que los maridos mantienen una relación a espaldas de sus esposas. Durante el matinal de Antena 3, Mariló Montero se ha mostrado estupefacta por la tardanza del grupo para entonar una canción de amor homosexual. Por ello, la periodista ha preguntado en qué nivel de aceptación está la homosexualidad en Latinoamérica. "No miramos el tema del timing, salió esta canción y la cantamos. La personificamos en carnes propias. La repercusión fue estupenda", ha contestado Joaquín.

"Había una necesidad consciente por nuestra parte de mostrar que había algo más Pimpinela, que no estamos colgados al olvido, sino que tenemos muchas más cosas que decir. Era una buena oportunidad para mostrarlo y una necesidad tangente porque, aparte de las reproducciones, que fueron rapidísimas en YouTube, también los comentarios fueron muchísimos y la gente comenta lo que quiere: lo bueno, lo malo y lo regular. No ha habido un comentario religioso, por ejemplo, sí de que iremos al infierno, de alguno que otro", ha apuntado el cantante. Su hermana ha completado: "Iremos, pero por otras cosas, no por esto".