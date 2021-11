Díaz y los sindicatos apuestan por subir salarios ante una inflación récord frente al rechazo de CEOE y Banco de España

El elevado incremento del IPC no es causa de un desaforado aumento de los salarios y, por ende, los trabajadores no deben asumir las consecuencias de la inflación perdiendo poder adquisitivo. Así lo defendieron este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, apenas unos días después de que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, alertase del riesgo de generar un "círculo vicioso" si los salarios aumentan al mismo nivel que los precios en España y de que el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, instase a ser "prudentes" con las subidas salariales para que no haya "efectos de segunda ronda que generen un aumento de inflación".

Díaz y los líderes de los principales sindicatos realizaron estas declaraciones después de reunirse con el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Visentini, y apenas unas horas después de conocer que la inflación interanual en noviembre se situó en un 5,6%, dos décimas por encima de la registrada en octubre y en el nivel más alto desde septiembre de 1992. El crecimiento del precio de la energía y los carburantes, defendió la vicepresidenta, es el responsable de este aumento récord de los precios, que está llevando a trabajadores acogidos a convenio y a pensionistas a su mayor emprobrecimiento en dos décadas.

"Todo parece indicar que el incremento del IPC es puramente coyuntural, y que la causa tiene que ver con el precio del gas y de las emisiones de CO2", explicó Díaz, que aseguró que "tenemos acotado el problema" pero también que el Gobierno debe estar "atento, porque está claro que está causando perjuicios en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores". La vicepresidenta se refirió, sin nombrarlo expresamente, a Hernández de Cos, y afirmó que frente a las "voces que siempre piden moderar los salarios", el "problema del IPC no se debe a salarios ni a pensiones" y, por ende, ni asalariados ni pensionistas deben pagarlo.

Díaz respondió así a las declaraciones que realizó el pasado sábado el gobernador del Banco de España, que señaló que "para que la inflación sea transitoria" y no desemboque en un "círculo vicioso", el "papel de la negociación salarial es muy importante" y debe moderar el crecimiento de los sueldos. "Aquí no hay ganadores, lo único que podemos hacer es repartir la pérdida", señaló igualmente Hernández de Cos, que sin embargo también recordó que, actualmente, solo un 17% de los convenios tienen cláusulas de actualización de los salarios al IPC frente al 80% de hace una década, por lo que los efectos de esa supuesta espiral inflacionista serían "menores".

Más tajantes que la vicepresidenta segunda se mostraron CCOO y UGT, que defendieron sin ambages un alza de los salarios para evitar que pierdan capacidad de compra. "No hay ningún riesgo de que la subida de los salarios provoque una espiral inflacionista, en España los salarios sufren y no provocan la subida de los precios", espetó en este sentido Unai Sordo, que apostó por "intervenir" el mercado energético, al que achacó la responsabilidad de este aumento récord del IPC. En la misma línea, Pepe Álvarez afirmó que España tiene "un problema endémico de salarios" porque el sueldo medio "está congelado desde 2008". "Los salarios tienen que subir sí o sí", zanjó Álvarez.